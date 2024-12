Zeiss: Trotz Krisen bleibt der Technologiekonzern optimistisch und investiert!

Das Technologieunternehmen Zeiss sieht sich aufgrund geopolitischer Konflikte und eines schwachen Konsumklimas mit einer weiteren Verlangsamung seiner Geschäfte konfrontiert. Konzernchef Karl Lamprecht äußerte, dass sich das Geschäftsumfeld zunehmend herausfordernd gestalte, betonte jedoch, dass das Unternehmen breit aufgestellt sei und "verhalten positiv" bleibe. Im abgelaufenen Geschäftsjahr, das bis Ende September ging, spürte der Elektronik- und Optikkonzern bereits die negativen Auswirkungen dieser Widrigkeiten. Der Umsatz stieg um 8 Prozent auf knapp 11 Milliarden Euro, jedoch sank das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 14 Prozent auf etwa 1,4 Milliarden Euro. Das Konzernergebnis fiel ebenfalls von fast 1,3 Milliarden Euro auf gut 1,0 Milliarden Euro.

Die Herausforderungen durch geopolitische Spannungen und die schwächere globale Wirtschaftslage haben zugenommen, was dazu führt, dass Zeiss für das laufende Geschäftsjahr nur noch mit einem Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich rechnet. Der operative Gewinn soll bei 11 Prozent der Erlöse liegen. Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen plant Zeiss, weiterhin kräftig zu investieren und erwartet Finanzmittelabflüsse im mittleren dreistelligen Millionenbereich. Das Unternehmen, das fast 46.500 Mitarbeiter beschäftigt, entwickelt und vertreibt unter anderem Halbleiter-, Mess- und Medizintechnik sowie Mikroskopielösungen.

Im vergangenen Jahr hatte Zeiss die Zehn-Milliarden-Euro-Marke beim Umsatz überschritten und angekündigt, in den nächsten fünf Jahren rund 3,5 Milliarden Euro in Infrastruktur zu investieren. Der Großteil dieser Investitionen wird in Deutschland fließen, insbesondere in den Ausbau des Standorts Oberkochen und den neuen Standort in Aalen-Ebnat.

Insgesamt steht Zeiss vor herausfordernden Zeiten, sieht sich jedoch in der Lage, die Situation zu meistern. Die Investitionspläne könnten dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken, während es gleichzeitig mit den aktuellen wirtschaftlichen Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen umgeht. Die kommenden Monate werden entscheidend sein, um zu beobachten, wie sich die Geschäftsentwicklung unter diesen Bedingungen entfaltet.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,88 % und einem Kurs von 46,30EUR auf Lang & Schwarz (19. Dezember 2024, 07:45 Uhr) gehandelt.