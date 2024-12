AT&S senkt Umsatzprognose: Marktschwächen zwingen zu drastischen Anpassungen!

Die Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA bleibt mit unter 3 unverändert, jedoch wird der Return on Capital Employed (ROCE) voraussichtlich unter der mittelfristigen Zielmarke von 12 Prozent liegen, im Gegensatz zur vorherigen Erwartung von über 12 Prozent. Zudem wird die Eigenkapitalquote, unter der Annahme einer Rückführung des Hybridkapitals zum Ende des Geschäftsjahres 2026/27, kurzfristig unter 20 Prozent liegen, während zuvor eine Quote von etwa 20 Prozent angenommen wurde.

Die Anpassungen sind eine Reaktion auf den anhaltenden Preisdruck in der Branche, der durch Überkapazitäten und eine schwache Nachfrage verursacht wird. Infolgedessen plant AT&S, die Anstrengungen zur Kosteneinsparung zu intensivieren und alle Investitionen sorgfältig zu prüfen, um die finanzielle Stabilität des Unternehmens zu sichern.

AT&S ist ein führender Hersteller von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten und bedient zentrale Märkte wie mobile Endgeräte, Automotive, Aerospace, Industrie, Medizin sowie Hochleistungscomputing für VR- und KI-Anwendungen. Das Unternehmen hat Produktionsstandorte in Österreich, Indien, China und Korea und baut derzeit eine neue High-End-Produktionsstätte für IC-Substrate in Malaysia. In Leoben wird zudem ein europäisches Kompetenzzentrum für IC-Substrat-Technologien errichtet, das im Geschäftsjahr 2024/25 in Betrieb genommen werden soll.

Die Anpassung der Prognose und die damit verbundenen Maßnahmen spiegeln die Herausforderungen wider, mit denen AT&S konfrontiert ist, und zeigen die Notwendigkeit, sich an die sich verändernden Marktbedingungen anzupassen, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben.

Die AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 10,50EUR auf Lang & Schwarz (19. Dezember 2024, 07:46 Uhr) gehandelt.