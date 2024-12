Vorsicht beim Online-Shopping: So vermeiden Sie teure Zollfallen!

Für Produkte mit einem Wert von über 150 Euro fallen Zölle an, die je nach Produktart variieren können. Beispielsweise müssen Käufer bei Kleidung mit einem Aufschlag von 12 Prozent und bei Monitoren sogar mit bis zu 14 Prozent rechnen. Eine Möglichkeit, die Kosten zu minimieren, besteht darin, die Ware selbst beim Zoll abzuholen, anstatt die Pauschale des Paketdienstes zu zahlen.

In der Vorweihnachtszeit wird der Online-Handel durch Bestellungen aus EU-Drittstaaten stark angekurbelt. Verbraucher, die günstige Produkte aus diesen Ländern erwerben, sollten sich jedoch bewusst sein, dass zusätzliche Gebühren anfallen können, die das vermeintliche Schnäppchen schnell verteuern. Die Verbraucherzentralen raten dazu, vor der Bestellung die Versandkonditionen zu überprüfen, um unerwartete Kosten zu vermeiden. Zudem wird empfohlen, nach Alternativen innerhalb der EU zu suchen, um Zollgebühren zu umgehen.

Im Internationalen Postzentrum von DHL am Frankfurter Flughafen herrscht während der Weihnachtszeit Hochbetrieb. Täglich werden dort rund 190 Tonnen Post bearbeitet, was etwa dem Gewicht eines Blauwals entspricht. An Spitzentagen vor Weihnachten können es sogar bis zu 1,3 Millionen Sendungen sein. Um diese Menge zu bewältigen, hat DHL zusätzliches Personal eingestellt und die Logistik optimiert.

Die Zollbeamten im Postzentrum haben ebenfalls alle Hände voll zu tun. Sie überprüfen auffällige Pakete, insbesondere solche aus Asien, den USA oder Großbritannien. Dabei kommt es häufig zu interessanten Funden, wie etwa einer Holzente mit Tigerzähnen im Inneren. Die Kontrolle erfolgt risikoorientiert, wobei auch Produkte auf ihre Sicherheitsstandards hin überprüft werden. In der Weihnachtszeit sind vor allem elektronische Geräte betroffen, die oft nicht den EU-Vorgaben entsprechen.

Besonders problematisch sind gefälschte Markenprodukte, die im Internet bestellt werden. Während der private Erwerb im Urlaub erlaubt ist, gelten Internetkäufe als gewerbliche Sendungen und können vom Zoll beschlagnahmt werden. Zudem können gefälschte Produkte gesundheitliche Risiken bergen, da sie möglicherweise nicht zugelassene Stoffe enthalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Verbraucher beim Online-Kauf aus Drittstaaten gut informiert sein sollten, um böse Überraschungen zu vermeiden. Die Kombination aus Zollgebühren, Einfuhrumsatzsteuer und möglichen Servicepauschalen kann das Weihnachtsgeschenk erheblich verteuern.

