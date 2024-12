Alzchem Group AG: Aktienrückkaufprogramm mit strategischer Unterbrechung!

Die Alzchem Group AG hat am 16. Dezember 2024 eine Zwischenmeldung zu ihrem laufenden Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht. Im Zeitraum vom 9. bis 13. Dezember 2024 wurden insgesamt 13.964 Aktien zurückgekauft, wodurch sich die Gesamtzahl der seit Beginn des Programms am 5. November 2024 erworbenen Aktien auf 16.301 erhöht. Der Rückkauf erfolgt über ein beauftragtes Kreditinstitut an der Börse (XETRA).

Die detaillierten Handelsdaten zeigen, dass am 9. Dezember 2.341 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 59,76 Euro erworben wurden, während am 10. Dezember 2.711 Aktien zu 59,96 Euro zurückgekauft wurden. Die Zahlen für die folgenden Tage variieren, wobei am 13. Dezember 3.066 Aktien zu einem Preis von 58,16 Euro erworben wurden. Insgesamt betrug das aggregierte Volumen der Käufe in diesem Zeitraum 820.307,60 Euro, wobei der gewichtete Durchschnittspreis der zurückgekauften Aktien bei 58,74 Euro lag.