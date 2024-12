Zinssenkung der Fed: Was bedeutet das für deutsche Staatsanleihen?

Die Unsicherheit über die wirtschaftspolitischen Maßnahmen der neuen US-Regierung könnte die Zinserwartungen beeinflussen. Während einige Fed-Mitglieder möglicherweise weniger Zinssenkungen in Aussicht stellen, bleibt die Unsicherheit hoch, da der neue Präsident noch nicht im Amt ist. Diese Faktoren könnten die geldpolitischen Entscheidungen der Fed prägen.

Am Mittwoch stagnieren die Kurse deutscher Staatsanleihen, während der Euro-Bund-Future leicht auf 134,72 Punkte ansteigt. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bleibt stabil bei 2,24 Prozent. Der Fokus der Anleger liegt auf den bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank (Fed), die voraussichtlich eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent beschließen wird. Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank betont, dass der Ausblick der Fed für die Anleihemärkte von größerer Bedeutung sein wird als die Zinssenkung selbst. Besonders interessant ist, wie einig sich die Notenbanker über das Tempo und das Ausmaß künftiger Zinssenkungen sind.

In der Vorwoche hatten die Kurse deutscher Staatsanleihen nach Verlusten wieder leicht angezogen. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,17 Prozent auf 134,65 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Anleihen auf 2,24 Prozent fiel. Die am Vormittag veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten jedoch kaum Einfluss auf den Markt. Der Einkaufsmanagerindex für die Eurozone stieg im Dezember unerwartet, signalisiert jedoch weiterhin eine wirtschaftliche Abschwächung. Insbesondere der Dienstleistungssektor zeigt Anzeichen von Wachstum, während der Industrieindikator auf einem schwachen Niveau verharrt. Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen warnt, dass es zu früh sei, aus dem Anstieg des Einkaufsmanagerindex auf eine Wende zum Besseren zu schließen.

Im weiteren Wochenverlauf werden weitere Frühindikatoren für die Eurozone erwartet, darunter das Ifo-Geschäftsklima und die ZEW-Konjunkturerwartungen. Die Märkte blicken gespannt auf die geldpolitischen Entscheidungen der Fed, die am Mittwoch bekannt gegeben werden. Die Erwartungen an eine Leitzinssenkung könnten die Entwicklung der Anleihemärkte in den kommenden Tagen beeinflussen.

BUND Future wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,13 % und einem Kurs von 133,9EUR auf L&S Exchange (19. Dezember 2024, 07:47 Uhr) gehandelt.