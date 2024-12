UmweltBank verschiebt Immobilienverkäufe: Prognose deutlicher Verlust 2024

Die UmweltBank Aktiengesellschaft hat am 17. Dezember 2024 bekannt gegeben, dass sie die geplanten Immobilienveräußerungen im Jahr 2024 nicht umsetzen wird. Stattdessen wird die Bank die betroffenen Immobilien von ihrer Tochtergesellschaft, der UmweltProjekt GmbH, übernehmen. Diese Entscheidung zielt darauf ab, die erwarteten Erlöse zu optimieren und Verluste aus Veräußerungen im Wertpapier-Eigenbestand auf der Ebene der Aktiengesellschaft auszugleichen.

In der aktuellen Prognose erwartet der Vorstand der UmweltBank ein Ergebnis vor Steuern zwischen minus 25 und minus 30 Millionen Euro für das Jahr 2024, was eine signifikante Anpassung im Vergleich zur vorherigen Schätzung von minus 8 bis minus 12 Millionen Euro darstellt. Die Anpassung der Prognose ist das Ergebnis der Konsolidierung auf Konzernebene, wodurch die Erträge aus der Immobilientransaktion nicht in der Lage sind, die Verluste aus den Wertpapierverkäufen auszugleichen.