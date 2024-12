Peter Kloeppel: Auszeichnung für Lebenswerk – Ein Vorbild des Journalismus!

Peter Kloeppel, der ehemalige Chefmoderator von "RTL aktuell", wurde bei der Wahl zu den "Journalistinnen und Journalisten des Jahres 2024" für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Diese Ehrung wurde vom "medium magazin" bekannt gegeben. In der Jury-Begründung wird Kloeppel als Vorbild für professionellen und seriösen Journalismus hervorgehoben, der auch in einem kommerziellen Boulevard-Sender wie RTL die Zuschauer erreichen kann. Die Jury lobt seine Fähigkeit, komplexe Themen verständlich zu vermitteln und dabei stets die Interessen der Zuschauer im Blick zu behalten. Kloeppels Berichterstattung und Moderationen spiegeln ein tiefes Verständnis für journalistische Verantwortung wider, das die Sache über persönliche Eitelkeiten stellt.

Kloeppel, geboren in Frankfurt, war von 1992 bis August 2024 Chefmoderator von "RTL aktuell" und von 2004 bis 2014 Chefredakteur des Kölner Privatsenders. In der Kategorie Lebenswerk wurden in den Vorjahren bereits namhafte Journalisten wie Günter Wallraff und Claus Kleber ausgezeichnet. Die vollständigen Ergebnisse der Wahl werden am 18. Dezember im "medium magazin" veröffentlicht. Der Preis, der seit 2004 vergeben wird, ist undotiert und wird von einer Jury in elf Kategorien verliehen.