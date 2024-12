First Phosphate beabsichtigt Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung in Höhe von 1.000.000 $

DIESE PRESSEMITTEILUNG IST NUR FÜR DIE VERBREITUNG IN KANADA BESTIMMT UND NICHT FÜR DIE WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBEITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN.

Saguenay, Quebec – 18. Dezember 2024 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQB: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen gedenkt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das „geplante Emissionsangebot“) mit einem Bruttoerlös in Höhe von mindestens 1.000.000 $ durchzuführen.

Das geplante Emissionsangebot wird voraussichtlich aus einer Kombination der folgenden Wertpapiere bestehen:

Flow-Through-Aktien des Unternehmens („ Flow-Through-Aktien “) zu einem Preis von 0,35 $ pro Aktie (das „ Flow-Through-Angebot “); und Hard-Dollar-Einheiten des Unternehmens („ Hard-Dollar-Einheit “) zu einem Preis von 0,35 $ pro Hard-Dollar-Einheit (das „ Angebot von Hard-Dollar-Einheiten “), wobei jede Hard-Dollar-Einheit aus Folgendem besteht: (i) einer Stammaktie des Unternehmens („ Stammaktie “) und (ii) einem halben Stammaktienkaufwarrant („ Warrant “). Jeder ganze Warrant kann vorbehaltlich eines vorgezogenen Verfallsdatums (wie unten definiert) bis 31. Dezember 2025 zu einem Preis von 0,50 $ pro Stammaktie ausgeübt werden.

Der Bruttoerlös aus dem Flow-Through-Angebot wird für „kanadische Explorationsausgaben“ verwendet werden, die „Flow-Through-Bergbauausgaben“ (gemäß der Definition im Income Tax Act (Kanada)) in Zusammenhang mit den Projekten des Unternehmens in Québec darstellen. Der Nettoerlös aus dem Angebot von Hard-Dollar-Einheiten wird für die Finanzierung von Explorations- und Erschließungsaktivitäten, als Working Capital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Das geplante Emissionsangebot wird voraussichtlich am oder vor dem 31. Dezember 2024 bzw. an einem anderen vom Unternehmen festgelegten Tag(en) abgeschlossen werden. Der Abschluss kann in einer oder mehreren Tranchen erfolgen.

Alle im Rahmen des geplanten Emissionsangebots begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden.

In Zusammenhang mit dem geplanten Emissionsangebot wird an bezugsberechtigte Vermittler Folgendes bezahlt werden: (i) eine Barprovision in Höhe von 8 % des Bruttoerlöses, der von den durch sie vermittelten Zeichnern aufgebracht wurde, und (ii) jene Anzahl von Vergütungs-Warrants („Vergütungs-Warrants“), die 8 % der Anzahl der Hard-Dollar-Einheiten oder Flow-Through-Aktien entspricht, die an die durch sie vermittelten Zeichner begeben wurden. Jeder Vergütungs-Warrant berechtigt seinen Inhaber bis 31. Dezember 2025 zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Preis von 0,50 $ pro Aktie, mit der Maßgabe, dass das Unternehmen – sofern der volumengewichtete durchschnittliche Handelskurs der Stammaktien an der CSE an 5 aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,80 $ oder mehr beträgt – das Verfalldatum der Vergütungs-Warrants durch die Veröffentlichung einer Pressemeldung auf jenes Datum vorverlegen kann, das 30 Tage nach dem Datum dieser Pressemeldung liegt (das „vorgezogene Verfalldatum“). Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Barprovisionen für das Flow-Through-Angebot nicht in bar, sondern in Form von Stammaktien des Unternehmens zu bezahlen („Vergütungsaktien“), die zu dem Ausgabepreis des Flow-Through-Angebots begeben werden.

