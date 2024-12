Märkte kippen

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Damit liegt der Zinssatz künftig in einer Spanne zwischen 4,25 und 4,5 Prozent. Die Federal Reserve hat im September die Zinswende eingeleitet, im November nachgelegt und nun ein weiteres Mal in diesem Jahr ihre Geldpolitik gelockert. Sie signalisierte aber zugleich, die Zinsen künftig langsamer zu senken.

Dies hat im europäischen außerbörslichen Handel einen deutlichen Kursrutsch verursacht, der Deutsche Aktienindex DAX rutschte auf den Selltrigger bei 20.220 ab und droht nun weiter auf der Unterseite durchgereicht zu werden. Aber auch die primären US-Indizes sowie Gold und Euro/US-Dollar gerieten entsprechend unter Druck. Dies könnte die mögliche Auswirkung auf verfehlte Erwartungen der Marktteilnehmer sein.