Scope Technologies Corp. informiert über den aktuellen Stand der Entwicklung der QSE Mobile App für quantenresistente verschlüsselte Kommunikation und gemeinsame Dateinutzung

Die QSE Mobile App wird die eigens entwickelte quantenresistente Round-Trip-Verschlüsselung von Scope nutzen, um dem kritischen Bedarf an sicherer Kommunikation und Datenaustausch in Branchen wie dem Rechts-, Gesundheits- und Finanzsektor zu begegnen, in denen der Schutz sensibler Kundendaten entscheidend ist. Die App wird eine nahtlose, benutzerfreundliche Lösung für alle Nutzer bieten - von Einzelpersonen, die Wert auf ihre Privatsphäre legen, bis hin zu Unternehmen, die große Mengen an sensiblen Daten verwalten.

„So überraschend es auch klingen mag, sensible Dateien werden immer noch häufig über E-Mail und andere Standard-Kommunikationsplattformen ausgetauscht, die von Natur aus unsicher sind“, weiß Sean Prescott, Gründer und CTO von Scope Technologies. „Selbst Plattformen, die als ‚sicher‘ vermarktet werden, bieten keinen Schutz gegen Bedrohungen durch Quantencomputing. Unsere mobile App wird die quantenresistente Verschlüsselung von QSE nutzen, um zu gewährleisten, dass die Daten nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft des Quantencomputing geschützt sind.“

Die QSE Mobile App wird folgende Funktionen bieten:

- Quantenresistente verschlüsselte Kommunikation: Private, sichere Nachrichtenübermittlung, die Unterhaltungen vor klassischen und Quantenangriffen schützt.

- Sichere gemeinsame Dateinutzung: Nahtlose Dateiübertragung mit quantensicherer Verschlüsselung zum Schutz sensibler Daten.

- Branchenübergreifende Zugänglichkeit: Ideal für Einzelpersonen und Organisationen, insbesondere in Branchen mit strengen Regulierungs- und Sicherheitsanforderungen.

Mit dieser neuen Unternehmensentwicklung ist ein weiterer Schritt in der Mission von Scope Technologies getan, zukunftssichere, quantenresistente Sicherheitslösungen für Kunden weltweit bereitzustellen. Das Unternehmen wird im ersten Quartal 2025 ein Update über die geplante Einführung der QSE Mobile App geben. Weitere Informationen über die QSE Mobile App und die gesamte Palette der Datensicherheitslösungen von Scope finden Sie unter www.qse.group.