Golden Suisse veranstaltet exklusiven Event im Grand Hôtel Stockholm mit Anders Borg

ZÜRICH, 19.Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Golden Suisse , ein weltweit führender Anbieter von sicheren Vermögenslösungen, veranstaltete einen exklusiven Abend im renommierten Grand Hôtel Stockholm , an dem die schwedische Finanzelite, führende Vertreter des Private Banking und vermögende Privatpersonen (HNWI) teilnahmen. Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Rede von Anders Borg , Schwedens ehemaligem Finanzminister, der seine fachlichen Erkenntnisse über die Bewältigung wirtschaftlicher Unsicherheiten und den Schutz von Vermögenswerten in der heutigen, sich rasch verändernden globalen Landschaft mitteilte.

• Anders Borgs Adresse: In seiner zum Nachdenken anregenden Rede untersuchte Borg die Herausforderungen des Vermögenserhalts in Zeiten von Inflationsdruck und steigenden Liquiditätsrisiken in der Weltwirtschaft.

• Das einzigartige Angebot der Golden Suisse: Der Gründer Daniel Weitmann präsentierte die innovativen Lösungen von Golden Suisse, die klassische Schweizer Goldbarrentresore mit modernen, integrierten Kreditkarten- und Zahlungssystemen kombinieren und so unübertroffene Sicherheit, Privatsphäre und Vermögensschutz gewährleisten.

• Symbolische Geste: Als Zeichen der Anerkennung wurde Anders Borg eine amerikanische 1 oz Goldmünze überreicht, die das Engagement der Golden Suisse für wirtschaftliche Freiheit, geopolitische Neutralität und Widerstandsfähigkeit gegen systemische Schwachstellen im Bankwesen symbolisiert.

• Prestigeträchtiges Publikum: Die Veranstaltung brachte Schwedens Finanzvordenker und vermögende Privatpersonen zusammen und förderte sinnvolle Gespräche über sichere Vermögensverwaltungslösungen jenseits der Grenzen herkömmlicher Bankensysteme.

Der Abend endete mit einer lebhaften Networking-Session, die die wachsende Nachfrage nach sicheren, inflationsresistenten Alternativen unterstrich, da Liquiditätssorgen im globalen Finanzsektor drohen.

Die Vision von Golden Suisse konzentriert sich auf und ermöglicht Privatpersonen echtes Eigentum an Vermögenswerten, Diskretion und einen Schutz vor Inflation durch direkte physische Goldanlagen. Ihr Ansatz verbindet die klassischen Grundsätze der Vermögenssicherung mit modernen Lösungen für anspruchsvolle Privatpersonen und Institutionen.

Über Golden Suisse:

Golden Suisse ist ein weltweit führender Anbieter von sicheren Vermögensverwaltungslösungen, der die traditionelle Schweizer Edelmetallverwahrung mit moderner Zahlungsintegration kombiniert. Golden Suisse wurde für Privatpersonen und Institutionen entwickelt, die ein Höchstmass an Sicherheit, Privatsphäre und finanzieller Unabhängigkeit anstreben, und setzt neue Massstäbe für den Vermögensschutz.

