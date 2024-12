Jim Cramer erklärt das Marktbeben nach der Fed-Zinssenkung

"Nach der Pressekonferenz von Fed-Chef Jay Powell herrscht bei vielen Marktteilnehmern große Ratlosigkeit", sagte Cramer in seiner CNBC-Sendung Mad Money. Powell habe offenbar eine bereits angekündigte Zinssenkung durchführen müssen, obwohl die jüngsten Konjunkturdaten keinen klaren Handlungsbedarf erkennen ließen.

Nach der Entscheidung der US-Notenbank, den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt zu senken, sind die US-Märkte am Mittwoch unerwartet eingebrochen. CNBC-Moderator Jim Cramer analysiert die Entwicklungen und beleuchtet die Hintergründe für die Enttäuschung an der Wall Street.

Cramer stellte insbesondere die Behauptung Powells in Frage, die Entscheidung sei knapp ausgefallen. "Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung anzustreben und gleichzeitig die Zinsen zu senken, erscheint widersprüchlich", so Cramer. Diese widersprüchlichen Signale seien ein Hauptgrund für die negative Reaktion der Märkte. Darüber hinaus stehe die Fed vor der Herausforderung, dass sich die Wirtschaftssektoren in den USA derzeit unterschiedlich entwickeln: Einige überhitzten, andere stagnierten.

Um die gespaltene Lage der US-Wirtschaft zu verdeutlichen, verwies Cramer auf den Vertragshersteller Jabil. Das Unternehmen stellt unter anderem elektronische Autoteile, medizinische Geräte, Roboter und Hardware her. Nach der Veröffentlichung starker Quartalszahlen und einer Anhebung der Jahresprognose stieg die Aktie um mehr als 7 Prozent.

Einen großen Anteil am Erfolg hat die Produktion von Kühltechnik für Rechenzentren, ein Wachstumsmarkt. Andere Geschäftsfelder wie erneuerbare Energien und Elektrofahrzeuge entwickelten sich dagegen schwächer als erwartet: "Jabil ist ein Mikrokosmos unserer Wirtschaft", sagt Cramer. Die einzelnen Segmente würden sich unter sehr unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen bewegen.

Das Beispiel Jabil zeigt, wie schwierig es für die Fed ist, auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Schwächelnden Sektoren wie dem Wohnungs- und Automobilmarkt stehen steigende Kosten für Lebensmittel, Versicherungen, Gesundheitsversorgung und Mieten gegenüber. Diese gegensätzlichen Entwicklungen erforderten eigentlich unterschiedliche geldpolitische Ansätze.

Darüber hinaus könnte die Fed einige Faktoren unterschätzen, darunter die anhaltende Spekulation an den Märkten und die historische Bitcoin-Rallye. Während einige Anleger der Meinung sind, dass die Fed mit ihren Zinssenkungen die Inflation anheizt, glauben andere, dass ohne solche Maßnahmen das Wirtschaftswachstum zum Erliegen kommen könnte.

"Ich wünschte, die Fed hätte eine abwartendere Haltung eingenommen", sagte Cramer. Es sei ein Fehler gewesen, künftige Zinssenkungen klar zu kommunizieren. Stattdessen hätte die Notenbank die Entwicklung in den kommenden Monaten genauer beobachten sollen, bevor sie weitere Entscheidungen trifft. "Diesmal hat die Fed das falsche Signal gesendet – daher der heutige Abverkauf".

Tatsächlich waren viele Marktbeobachter überrascht, dass die aktuelle Zinsprognose der Fed für das kommende Jahr nur noch zwei Zinssenkungen signalisiert.

