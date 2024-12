Nova Pacific veröffentlicht vollständige Ergebnisse der Bohrungen bei Lara

Vancouver, British Columbia, Kanada, 18. Dezember 2024 / IRW-Press / Nova Pacific Metals Corp. (CSE: NVPC) (OTC: NVPCF) (FWB: YQ10) (WKN: A40GFH) (das „Unternehmen“ oder „Nova Pacific“) freut sich, die vollständigen Ergebnisse eines Bohrprogramms bekannt zu geben, das auf seinem Projekt Lara auf Vancouver Island in British Columbia mithilfe von tragbaren Bohrgeräten (Backpack Drilling) absolviert wurde. Insgesamt wurden sechs Bohrlöcher mit BQ-Durchmesser mit einer Gesamtlänge von 18,11 m von zwei eng beieinander liegenden Ansatzpunkten aus mit einem tragbaren Shaw-Bohrer niedergebracht, um die historischen Gehalte zu bestätigen und moderne geochemische Spureninformationen für die Massivsulfidmineralisierung in der Zone Coronation (Abbildung 1) zu erfassen. Die Ergebnisse der Bohrlöcher 24BP01 und 02 wurden in einer Pressemeldung am 27. November 2024 erörtert.

Abbildung 1 – Karte mit den Standorten der Diamantbohrlöcher (DDH)

Die Analyseergebnisse der Bohrlöcher 24BP03 bis 06 (Tabelle 2) bestätigten die hochgradige Beschaffenheit der massiven Sulfidlinse, die im nahe gelegenen Schürfgraben 86-43 freigelegt wurde (24,58 g/t Au, 513,6 g/t Ag, 3,04 % Cu, 43,01 % Zn und 8,30 % Pb auf 3,51 m). Besonders erwähnenswert ist ein Abschnitt in Bohrloch 24BP05, welches auf den oberen 2,2 m massiven hellbraunen Sphalerit, Bleiglanz und eingesprengten Chalkopyrit durchteufte. Die Proben aus dem gesamten 4,26 m langen Bohrloch lieferten gewichtete Durchschnittswerte von 12,5 g/t Au, 409,3 g/t Ag, 37,92 % Zn, 5,29 % Pb, 2,31 % Cu und 1.394 g/t Sb. Ein 0,9 m langer Abschnitt in Bohrloch 24BP03 ergab ebenfalls 52,76 % Zn. Diese Zahlenwerte halten dem Vergleich mit den Ergebnissen der Schürfgrabungen von Abermin stand, sollten jedoch angesichts des begrenzten Umfangs des Bohrprogramms nicht als repräsentativ für den Durchschnittsgehalt der Lagerstätte angesehen werden.

Bohrloch-Nr. UTM-Koordinaten Höhenlage Azimut Neigung Northing Easting (m) (Grad) (Grad) 24BP01 5414851 433489 628 230 -60 24BP02 5414851 433489 - -90 24BP03 5414851 433489 315 -70 24BP04 5414851 433489 140 -50 24BP05 5414851 433486 190 -70 24BP06 5414851 433486 90 -45

Tabelle 1 – Informationen zu den Bohrlöchern

Au Ag Cu Pb Zn Sb g/t g/t % % % g/t Probe-Nr. Bohrloch-Nr. von bis Mächtigkeit (m)1 K838901 24BP01 0,00 1,00 1,00 12,70 456 2,04 6,38 43,09 1615 K838903 1,00 3,00 2,00 11,15 332 1,60 3,15 10,45 1345 K838904 24BP02 0,00 0,90 0,90 3,16 462 2,13 7,54 46,032 1725 K838906 0,90 2,40 1,50 0,48 165 0,52 0,56 1,38 577 K838907 24BP03 0,00 0,90 0,90 4,60 439 2,02 6,92 52,76 1505 K838909 0,90 1,80 0,90 1,91 392 1,10 2,93 6,21 1800 K838910 24BP04 0,00 2,10 2,10 3,12 328 2,21 4,01 40,53 1195 K838912 2,10 3,65 1,55 0,24 7,8 0,06 0,14 0,72 19 K838913 24BP05 0,00 2,20 2,20 21,70 418 2,67 4,59 48,12 1425 K838915 2,20 4,26 2,06 2,68 400 1,92 6,05 27,03 1360 K838916 24BP06 0,00 1,90 1,90 10,80 362 2,21 3,20 49,93 1315 K838918 1,90 3,00 1,10 2,54 484 1,23 6,99 33,44 1900 1 Die wahre Mächtigkeit der Probe/Mineralisierung ist aufgrund der begrenzten Tiefe der Bohrungen unbekannt. 2 Analyse Doppelprobe: 46,13 % Zn Anmerkung - Standardproben: K838902, 08 & 14, Leerproben: K838905, 11 & 17, alle scheinen innerhalb von 2SD zu liegen

Tabelle 2 – Analyseergebnisse: Bohrlöcher 24BP01 bis 06

Abbildung 2 – Kern mit BQ-Durchmesser aus Bohrloch 24BP05

Das Unternehmen wird diese Ergebnisse in Vorbereitung auf das bevorstehende Bohrprogramm, das voraussichtlich Anfang nächsten Jahres eingeleitet wird, weiter auswerten.

Die Proben bestanden aus einem halben Diamantkern mit NQ-Durchmesser, der außerhalb des Projektgeländes geteilt, im Labor von ALS Canada Ltd. in North Vancouver (BC) aufbereitet und mittels 0,25 g Vier-Säuren-Aufschluss mit ICP-MS-Abschluss auf 48 Elemente und mittels 30 g Brandprobe mit AAS-Abschluss auf Gold analysiert wurde. Erzhaltige Proben wurden mittels 0,4-g-Vier-Säuren-Aufschluss mit abschließendem ICP-AES-Verfahren auf Silber, Kupfer, Blei und Zink sowie mittels 30-g-Brandprobe mit abschließendem gravimetrischem Verfahren auf Gold analysiert. Das Programm zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle („QA/QC“) von Nova Pacific beinhaltete die Hinzugabe von zertifizierten (ME-1202) Standard-, (BL-10) Leer- und Doppelproben (siehe Tabelle 2). Die verbleibende Hälfte des Kerns wird zu Verifizierungs- und Referenzzwecken aufbewahrt.

Marketingvereinbarungen

Unter Bezugnahme auf die Pressemeldung des Unternehmens vom 31. Oktober 2024 teilt Nova Pacific mit, dass das Unternehmen die zuvor angekündigte Dienstleistungsvereinbarung mit Native Ads Inc. („Native Ads“) vor Abschluss der in dieser Vereinbarung vorgesehenen Marketingkampagne beendet hat. Dementsprechend hat Native Ads einen erheblichen Teil des zuvor von Nova Pacific gezahlten Vorschusses zurückerstattet.

Darüber hinaus gibt Nova Pacific bekannt, dass das Unternehmen einen Investor-Relations-Beratervertrag mit Stockwire Inc. („Stockwire“) am 17. Dezember 2024 (das „Gültigkeitsdatum“) abgeschlossen hat, welchem zufolge Stockwire das Unternehmen bei seiner europäischen Marketing- und Kommunikationsstrategie unterstützen wird. Dazu gehören unter anderem die Erstellung von Inhalten, die Koordinierung von Pressekontakten und die deutsche Verbreitung, programmatische Werbung in Deutschland, programmatische Wiedervermarktung in Deutschland, native Werbung in Deutschland auf Premium-Verlagen, Lead-Generierung und damit verbundene Dienstleistungen. Der Vertrag läuft bis Mitte März 2025 oder bis zur Erschöpfung des darin vorgesehenen Werbebudgets, wobei die damit verbundene Marketingkampagne voraussichtlich etwa 30 Tage nach dem Gültigkeitsdatum beginnen wird. Der Vertrag sieht vor, dass das Unternehmen an Stockwire eine Gesamtgebühr von 550.000 US$ zuzüglich anfallender Steuern zahlt.

Stockwire und das Unternehmen stehen in keinem Nahverhältnis, und weder Stockwire noch seine Direktoren halten eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens. Der Vertrag verpflichtet das Unternehmen nicht zur Ausgabe von Wertpapieren an Stockwire und steht unter dem Vorbehalt aller erforderlichen Genehmigungen durch die Canadian Securities Exchange.

Stockwire ist unter folgender Adresse zu erreichen: Suite 301, 47 Colborne Street, Toronto, Ontario M5E 1E3, Telefon: + 1-416-268-0306, E-Mail: info@stockwire.com.

Qualifizierter Sachverständiger

David Nelles, P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Daten in dieser Pressemeldung geprüft und verifiziert.

Erklärung zu den Rechten indigener Gemeinschaften

Nova Pacific Metals erkennt die Rechte aller indigenen Völker Kanadas an. Nova ist der Konsultation und Einbeziehung der Gemeinschaften der Hul‘qumi‘num Treaty Group verpflichtet, auf deren Traditional, Ancestral and Unceded Territory (in etwa: traditionelles, angestammtes und nicht offiziell abgetretenes Hoheitsgebiet) sich das Konzessionsgebiet Lara befindet. Die Hul‘qumi‘num Treaty Group ist eine aus politischer Sicht vereinte Gruppe, die sechs Hul‘qumi‘num sprechende First Nations vertritt: Cowichan, Stz‘uminus, Penelakut, Lyackson, Halalt und Lake Cowichan.

Über Nova Pacific

Nova Pacific ist ein kanadisches Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein Vorzeigeprojekt gerichtet ist: das vulkanogene Massivsulfid-(VMS)-Projekt Lara auf Vancouver Island in der kanadischen Provinz British Columbia. Dieses Brownfields-Erschließungsprojekt verfügt über eine bedeutende historische Ressource, die reich an kritischen und edlen Metallen ist und sich an einem erstklassigen Standort mit ausgezeichneter Infrastruktur befindet. Die zukunftsorientierte Strategie von Nova Pacific umfasst Bestätigungs- und Infill-Bohrungen, den Abschluss einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) und die Erstellung einer Vormachbarkeitsstudie, falls erforderlich. Wir sind bestrebt, unter Achtung unserer Umweltverantwortung und der Beziehung zu den Gemeinden einen Mehrwert für unsere Aktionäre zu schaffen.

