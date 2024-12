Wackelt die Rallye? "Das ist langsam ein Tanz auf dem Vulkan"

Immerhin: Nach den heftigen Verlusten bei S&P 500, Nasdaq und Dow Jones – dem schlechtesten "Fed Day" seit 2020 – hält sich der DAX zum Handelsauftakt stabil und bleibt knapp im Plus. Experten sprechen schon von einem Wendepunkt der aktuellen Marktrallye.

Das hat gesessen: Die Fed fängt die euphorisierten Anleger mit einem zurückhaltenden Ausblick wieder ein. Aktien, Anleihen und Kryptowährungen geben am Mittwochabend empfindlich nach.

Die Entscheidung habe "die Situation auf dem Parkett nachhaltig verändert. Die Weihnachtsrallye hat ein abruptes Ende gefunden. Die Euphorie wurde von Tristesse abgelöst", schreibt Thomas Altmann von QC Partners. "Die Erwartung sinkender Leitzinsen war ein großer Treiber der jüngsten Rallye. Und dieser Antriebsfaktor ist jetzt mehr oder weniger weggefallen."

Auch in der wO-Community ist die Enttäuschung spürbar. "Ein ordentliches Stück der schönen Dezember Rallye also in wenigen Stunden abgefrühstückt", schreibt User cashburner99. "Nun wird man sehen müssen, wie weit eine erste Erholung tragen kann."

Die Sorge geht nun um, dass der Markt zu optimistisch für die kommenden zwölf Monate sein könnte. "Die Marktteilnehmer waren selten so optimistisch für 2025 und sind daher voll investiert, oft auch über Kredite", schreibt magictrader. "Das ist langsam ein Tanz auf dem Vulkan."

Nutzer "gehen" sieht nach dem Rücksetzer auf dem US-Markt ein charttechnisches Signal: "Sind das jetzt trendbestätigende Korrekturen oder der Anfang vom Ende? Uns könnten mindestens 2 schwache Tage bevorstehen. Bearish Engulfing Pattern trifft bullish überhitzten Markt."

Ob die Märkte auch in den kommenden Monaten weiter von Allzeithoch zu Allzeithoch klettern, scheint damit unsicherer denn je. "Wenn bald alle drin sind wird's schwieriger dumme Käufer und Käuferinnen zu finden, die bereit sind immer noch mehr zu bezahlen", glaube wO-User gerrera.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,30 % und einem Kurs von 20.086PKT auf TTMzero (19. Dezember 2024, 10:02 Uhr) gehandelt.





