Die Aktie dieses Dividendenkönigs sieht jetzt ganz übel aus!

Für Werte aus der Gesundheitsbranche hingegen ist das Jahr schwach verlaufen. Der Branchen-ETF Health Care Select , der die größten US-Pharma- und Gesundheitskonzerne enthält, hat sich mit einem Plus von 0,7 Prozent seit dem Jahreswechsel kaum verändert.

Trotz der empfindlichen Verluste am Mittwoch, für die Fed-Chef Jerome Powell mit einer radikal gekürzten Zinssenkungsprognose für das kommende Jahr gesorgt hat , ist 2024 ein für den Gesamtmarkt erneut äußerst starkes Jahr gewesen. Der S&P 500 hat sich um 23 Prozent und damit um ein Vielfaches des historischen Durchschnitts steigern können.

Vor allem die Wiederwahl von Donald Trump sowie die Besetzung des US-Gesundheitsministeriums mit dem Impfleugner Robert Kennedy sorgte für massive Kursverluste. Auch die Ermordung des CEOs von UnitedHealthcare erschütterte Anleger und führte zu Verkäufen bei Versicherern.

Dividendenkönig Johnson & Johnson: Die Lage ist ernst!

Mit Johnson & Johnson hat es die Aktie eines Dividendenkönigs, das Unternehmen zahlt bereits seit 62 Jahren eine ununterbrochen angehobene Ausschüttung, besonders stark erwischt. Hier steht gegenüber dem Jahresanfang ein Verlust von knapp 8 Prozent zu Buche. Der Blick in den Chart verrät, wie schlecht es um die Aktie steht – und dass es durchaus noch härter kommen könnte.

Anhaltend hoher Abwärts- und Verkaufsdruck

Die Aktie des Pharma- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson handelt bereits seit zweieinhalb Jahren in einem übergeordneten Abwärtstrendkanal mit einer Breite von rund 20 US-Dollar. Innerhalb dieses Trendkanals waren die Käufer in diesem Jahr um eine Bodenbildung bemüht, wobei der Bereich um 145 US-Dollar als zentrale Unterstützung fungierte.

Genau diese Marke ist in den vergangenen Tagen erheblich unter Druck geraten und könnte nun fallen. Das würde den niedrigsten Stand seit mehr als vier Jahren und damit ein starkes technisches Verkaufssignal bedeuten, was den Abwärtsdruck weiter erhöhen könnte. Die Lage ist also ernst.

Unterschreiten wichtiger Unterstützung wahrscheinlich

Für einen Bruch dieser wichtigen Unterstützung spricht die schwache technische Indikation. Sowohl der Relative-Stärke-Index (RSI) als auch der Trendstärkeindikator MACD handeln der Aktie folgend in Abwärtstrends und bestätigen damit die Nachhaltigkeit der Verluste. Zwar ist der RSI auf Tagesbasis zuletzt überverkauft gewesen, auf Wochen- und Monatsbasis besteht aber weiteres Abwärtspotenzial.

Zwar hat sich im RSI eine erste bullishe Divergenz ergeben – das jüngste Verlaufstief der Aktie wurde nicht durch ein neues Tief im RSI bestätigt –, doch die dürfte kaum ausreichen, um zu einer raschen Trendwende der Aktie zu gelangen, denn der MACD zeigt deutlich unter der Nulllinie sowie unter seiner Signallinie liegend einen dynamischen Abwärtstrend an.

Es droht bereits das nächste Verkaufssignal

Weiteres Ungemach droht außerdem durch die gleitenden Durchschnitte. Die 50-Tage-Linie fällt mit hoher Geschwindigkeit in Richtung der 200-Tage-Linie. Sollte sie diese von oben herkommend kreuzen, würde das ein sogenanntes Death Cross und damit ein weiteres, Verkaufssignal liefern.

Im Falle eines nachhaltigen Unterschreitens der Unterstützung bei 145 US-Dollar befindet sich die nächstgelegene Supportzone zwischen 140 und 137 US-Dollar. Das ist auf den ersten Blick ein überschaubares Abwärtspotenzial, doch Anleger sollten sich in diesem Bereich auf eine mögliche Käuferkapitulation mit temporär deutlich niedrigeren Kursen gefasst machen.

Fazit: Noch kein Kauf – auf die Mitbewerber setzen!

Prozyklische Kaufsignale würden sich hingegen erst bei 150 US-Dollar, vor allem aber nach dem Überwinden des Widerstandsclusters bei 155 US-Dollar ergeben. Bis hier hin ist es vor dem Hintergrund der aktuell stark ausgeprägten technischen Schwäche ein weiter Weg.

Damit drängt sich ein Einstieg in die Aktie des Dividendenkönigs zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht auf – ungeachtet der Tatsache, dass Johnson & Johnson für 2025 mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von gerade mal 13,6 bewertet ist, was deutlich unter dem 5-Jahres-Mittel von 16,6 liegt. Auch die Dividenderendite ist mit 3,4 Prozent derzeit überdurchschnittlich hoch.

Eine solche bieten aber auch AbbVie und Gilead – bei gleichzeitig weitaus weniger prekären Chartbildern. Einer der Dividenden-Spitzenreiter innerhalb der Pharma-Branche ist aktuell Pfizer mit einer Rendite von 6,5 Prozent – Grund genug für Markus Weingran, die Aktie heute in seiner wallstreetONLINE Börsenlounge in seiner Musterdepot aufzunehmen. Die aktuelle Ausgabe finden Sie auf unserem YouTube-Kanal.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion