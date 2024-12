Fed-Chef Jerome Powell schießt US-Immobilienaktien ab!

Noch härter hat es zinssensitive Branchen getroffen, also Werte, die in besonderem Maße von billigem Geld abhängig sind. Das sind zum einen Unternehmen mit hohen Schulden und Profitabilitätsproblemen wie zum Beispiel Plug Power , und zum anderen Immobilienwerte, die einerseits in puntco Ausschüttungen mit Anleihen konkurrieren und die andererseits mit höheren Refinanzierungskosten zu kämpfen haben.

Die empfindlichen Gesamtmarktverluste am Mittwoch, ausgelöst durch die zurückgenommene Zinssenkungsprognose der US-Notenbank , haben zu zahlreichen Verlierern geführt. Besonders hart getroffen hat es Technologie-Werte. Angeführt von der Tesla-Aktie , die sich um mehr als 8 Prozent verbilligte, verlor der Nasdaq Composite 3,6 Prozent an Wert.

Renditenanstieg setzt Immobilienaktien unter Druck

Infolge des steilen Renditeanstiegs am langen Ende der Zinskurve – der Kupon für US-Staatsanleihen mit einer zehnjährigen Laufzeit kletterte am Mittwoch deutlich über 4,5 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Mai – stürzten die Aktien von US-REITs ab. Auch am deutschen Markt gehört Vonovia am Donnerstag mit Verlusten von 2,5 Prozent zu den DAX-Verlierern.

Der Branchen-ETF Vanguard Real Estate, mit einem verwalteten Vermögen von über 70 Milliarden US-Dollar einer der größten seiner Art, brach um 4 Prozent ein. Gegenüber dem Jahreswechsel steht hier nur noch ein mageres Plus von einem Prozent zu Buche.

Angesichts der attraktiven Dividendenrenditen dürften die Aktien für viele Anleger jedoch attraktiv bleiben beziehungsweise nach den fortgesetzten Kursverlusten der vergangenen Woche zunehmend interessant werden. Einige der wichtigsten Werte im Überblick!

Mit einer Marktkapitalisierung von rund 98 Milliarden US-Dollar ist Prologis der wertvollste REIT der Welt. Das Immobilienunternehmen vermietet schwerpunktmäßig Industrie- und Gewerbeimmobilien, wie Fertigungshallen, Logistikzentren und Lager – das war in den vergangenen Jahren angesichts des anhaltenden E-Commerce-Booms ein einträgliches Geschäft und sorgte vor allem auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie für eine innerhalb der Branche außergewöhnlich hohe Bewertung.

Die Anteile verloren am Mittwoch 4,6 Prozent, womit sie sich wieder wichtigen Unterstützungsmarke von 100 US-Dollar nähern. Sollte diese unterschritten werden, könnte das nachhaltige Konsequenzen haben, denn Kurse darunter würden den niedrigsten Stand seit mehr als drei Jahren und damit ein technisches Verkaufssignal bedeuten.

Für das kommende Geschäftsjahr ist Prologis mit einem Kurs-FFO-Verhältnis (Funds from Operations) von 19,1 bewertet. Das entspricht einer Ertragsrendite von 5,2 Prozent und ist damit selbst gegenüber US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 30 Jahren attraktiv, die tagesaktuell mit 4,7 Prozent verzinst sind. Die Dividendenrendite liegt hingegen mit 3,7 Prozent darunter.

Als Monatszahler ist Realty Income bei ausschüttungsorientierten Anlegern besonders beliebt. Wer 100 Anteile des Unternehmens hält, bekommt monatlich (ohne Berücksichtigung von Kapitalertragssteuern) 26,40 US-Dollar ausbezahlt – das genügt, um beispielsweise einen Mobilfunkvertrag zu bezahlen.

Der Triple-Net-REIT hat sich auf die Vermietung von Einzelhandelsimmobilien spezialisiert und ist mit einem Börsenwert von 46,4 Milliarden US-Dollar einer der größten seiner Art. Auch diese Aktie stand am Mittwoch mit Verlusten von 3,1 Prozent erheblich unter Druck. Gegenüber dem erst vor wenigen Wochen bei rund 65 US-Dollar markierten Jahreshoch hat die Aktie bereits fast 20 Prozent an Wert eingebüßt.

Dadurch ist die Dividendenrendite wieder auf 6,0 Prozent geklettert. Das Kurs-FFO-Verhältnis liegt bei 12,7 und damit um rund 7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 13,6. Solange die Aktie nicht nachhaltig unter 50 US-Dollar fällt, ist sie ein attraktives Dividenden-Schnäppchen.

Im Rahmen der Begeisterung für Künstliche Intelligenz ging es in diesem Jahr für Digital Realty besonders hoch hinaus. Die Anteile verteuerten sich mit einem Plus von über 30 Prozent mit einer für einen Immobilienwert beachtlichen Performance. Das Unternehmen ist auf die Vermietung von Datenzentren spezialisiert. Hier wächst der Bedarf angesichts des KI-Booms rasch.

Die starken Kursgewinne haben die Aktie jedoch empfindlich gegenüber Bewertungsrisiken gemacht, denn das Kurs-FFO-Verhältnis liegt für 2025 bereits bei 26,4, was einer FFO-Rendite von 3,8 Prozent entspricht und damit ebenso wie die Dividendenrendite von 2,8 Prozent unter der Verzinsung zahlreicher Anleihen liegt. Die Anteile könnten daher von einem fortgesetzten Renditenanstieg besonders stark betroffen sein.

Eine der spannendsten Nischen besetzt der Casino-REIT VICI Properties, der über zahlreiche Glücksspiel-Immobilien in Las Vegas, Atlantic City und anderen Casino-Städten der USA verfügt. Die Anteile sind bei Anlegern in den vergangenen Jahren auch deshalb beliebt gewesen, weil sie neben einer attraktiven Dividende auch fortgesetzte Kursgewinne verbuchten.

Nach Verlusten von 3,8 Prozent ist die Aktie am Mittwoch jedoch unter die 30-Dollar-Marke gefallen, was zu einem erneuten Anlaufen der Unterstützung bei 28 US-Dollar führen könnte. Das wiederum würde wie bei Realty Income eine Dividendenrendite von über 6,0 Prozent bedeuten – bei einer mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von knapp 11 gleichzeitig günstigeren Bewertung.

In der wallstreetONLINE-Community findet der Krankhaus-REIT Medical Properties besonders viel Beachtung, da er über eine außergewöhnlich hohe Dividendenrendite verfügt – die ist allerdings auch das Opfer eines gnadenlosen Kursverfalls, da das Unternehmen in den vergangenen Jahren mit der Insolvenz seines Hauptmieters, dem Krankenhausbetreiber Steward, zu kämpfen hatte. Auch wurde die Dividende bereits wiederholt gekürzt.

Ausgerechnet dieser hochverschuldete Wert verlor am Mittwoch nur 1,3 Prozent an Wert und behauptete sich damit deutlich besser als der Gesamtmarkt beziehungsweise die Branche. Für 2025 ist ein Kurs-FFO-Verhältnis von 4,8 veranschlagt, während die Dividende bei derzeit 8,2 Prozent liegt. Besonders auffällig ist außerdem die Short-Quote von 38 Prozent.

Fazit: Eine Kaufchance für Mutige

Immobilien-Aktien erwischten am Mittwoch infolge des steilen Renditeanstiegs einen besonders schwachen Handelstag. Dabei setzten sie Kursverluste der vergangenen Wochen fort, denn schon vor dem Zinsentscheid der Fed waren die Renditen für US-Anleihen nach der Wiederwahl von Donald Trump gestiegen.

Anleiheinvestoren rechnen damit, dass sich dessen Politik inflationär auswirken wird und das ohnehin schon gewaltige Staatsdefizit der USA weiter vergrößern könnte, und treiben so die Renditen in die Höhe. Hält deren Anstieg an, dürfte das Immobilienaktien weiter unter Druck setzen.

Wer diese Gefahr in Kauf nehmen möchte, sollte sich bevorzugt bei Realty Income engagieren, das ein ausgewogenes Verhältnis aus hoher Dividendenrendite, starker Diversifizierung und moderater Bewertung bietet. Erst kürzlich hat das Unternehmen seine Dividende zum wiederholten Mal in diesem Jahr angehoben.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

