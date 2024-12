Quantencomputer-Rallye verpasst? Diese Aktie "hat mehr Substanz als jede andere"

Während die Titel von Alphabet zusammen mit anderen Namen, wie Quantum Computing, Rigetti Computing, D-Wave Quantum und IonQ im Zuge des neuen Wall-Street-Rausches stark gestiegen sind, wurde die IBM-Aktie übersehen, so der Analyst.

"Niemand spricht über IBM Quantum", stellte Reitzes in einem Research-Bericht fest. "Quantenaktien schießen in die Höhe. IBM scheint langfristig mehr Substanz im Quantenbereich zu haben als jeder andere – sogar als Google."

Reitzes hat in der Folge seine Kaufempfehlung für IBM bekräftigt. Sein Kursziel liegt bei 255 US-Dollar – ein Kurspotenzial von 17 Prozent – aber mit der Zeit biete IBMs Erfahrung im Bereich Quantencomputer einen "zusätzlichen Bonus".

Seit den 1980er Jahren sei IBM ein Pionier im Bereich Quantencomputer, die mit winzigen Datenelementen, sogenannten Qubits, arbeiten. Diese Qubits ermöglichen eine schnellere Verarbeitung, da sie gleichzeitig 0 und 1 darstellen können.

"Wir gehen davon aus, dass Quantencomputer in den 2030er Jahren für IBM zu Einnahmen und Gewinnen in Höhe von mehreren Milliarden US-Dollar führen könnten, wobei die Materialität voraussichtlich 2029 erreicht wird", so Reitzes.

Das Technologieunternehmen werde Quantencomputer wahrscheinlich als gehosteten Dienst zusammen mit seinen technischen und Beratungsleistungen verkaufen. Eine mögliche Anwendung sei der Schutz der Sicherheit von Kryptowährungen, so der Analyst weiter.

"Vielleicht wird Quantencomputer mit Hilfe von IBM dazu beitragen, Krebs zu heilen oder uns dabei helfen, auf dem Mars zu leben", sagte Reitzes. IBM wird voraussichtlich am 4. Februar auf einem Analystentag weitere Einzelheiten zu seinen Quantencomputer Plänen bekannt geben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





