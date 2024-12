Diese 5 Trades haben wallstreetONLINE-Leser in 2024 reich gemacht!

Trotz der durch die Fed-Sitzung am vergangenen Mittwoch gestiftete Unruhe und den mit ihr verbundenen Kursverlusten ist 2024 auf bestem Wege ein weiteres, herausragendes Börsenjahr zu werden. Während der US-Gesamtmarktindex S&P 500 Kurs auf ein Plus von einem Viertel nimmt, konnte sich der Nasdaq Composite in diesem Jahr sogar um über 30 Prozent steigern.

Selbst der oft belächelte deutsche Leitindex DAX hat sich angeführt von Indexschwergewicht SAP um rund 20 Prozent verteuern können. Beim Blick auf zahlreiche Einzelwerte fällt die Bilanz noch deutlich besser aus. Palantir, das erst vor kurzem in den S&P 500 aufgenommen wurde, hat sich um 370 Prozent steigern können – und damit sogar KI-Überflieger Nvidia distanziert.

Die Nachfrage nach Hebelprodukten steigt stetig

Die stattlichen Gewinne sowohl am Gesamtmarkt – nicht zu vergessen auch der Kryptomarkt – als auch bei vielen Einzelaktien haben die Erwartungen an Anlage- und Trading-Gewinne bei vielen Investoren hochgelegt. Mit den sieben Prozent jährlich, die als langfristige Durchschnittsperformance veranschlagt werden, will sich eine wachsende Anlegerschar nicht zufriedengeben.

Wie schon in den Jahren zuvor ist die Beliebtheit und Akzeptanz von derivativen Finanzprodukten daher auch in 2024 weiter gestiegen. Der Handel von Optionsscheinen, KO-Zertifikaten und anderen Derivaten wird immer einfacher und gleichzeitig auch immer günstiger.

Bei vielen Brokern können die Produkte ausgewählter Emittenten längst kommissionsfrei gehandelt werden. Vorreiter hierfür war der US-Broker Robinhood, der Kleinanlegern inzwischen einen gamifizierten Zugang zum Optionsmarkt bietet. Längst gehören Screenshots von gewaltigen Gewinnen – oder Verlusten – mithilfe von Optionen zum Alltag auf Social-Media-Plattformen wie Reddit oder Social-Investing-Portalen wie StockTwits.

Große Ertragschancen bergen hohe Risiken

Die überdurchschnittlich hohen Renditechancen solcher Produkte bergen allerdings auch überdurchschnittlich große Risiken. Die oft hohe Volatilität von Derivaten lässt selbst im Aktienhandel erprobte Anleger häufig die Nerven verlieren. Mühsam eingeübte Risikomanagement-Routinen verlieren schnell ihre Gültigkeit, wenn Positionen in bislang ungeahntem Tempo gegen den Anleger zu laufen beginnen. Umgekehrt können große Anfangsgewinne rasch zu unrealistisch hohen Renditeerwartungen führen.

Um seiner Position als eine der reichweitenstärksten Plattformen für anlage- und finanzmarktbezogene Informationen im deutschsprachigen Raum gerecht zu werden und Anleger vor folgenschweren und vor allem teuren Fehlentscheidungen zu bewahren, bietet wallstreetONLINE daher seit diesem Jahr eine von der Redaktion kuratierte Auswahl an Produkt- und Trading-Ideen an.

Redaktionell betreute Ideen sollen Anleger schützen

So soll dem verstärkten Interesse an derivativen Finanzprodukten und dem gesteigerten Renditehunger einerseits und einem gewissenhaften Abwägen von Chancen und Risiken andererseits Rechnung getragen werden. Um als Anlageidee für ein Hebelprodukt infrage zu kommen, müssen von folgenden Kriterien möglichst viele gleichzeitig erfüllt sein:

Eine plausibler Investment-Case: Für einen Basiswert herrscht eine Faktenlage, die eine Kursbewegung in die eine oder andere Richtung möglichst wahrscheinlich macht.

Für einen Basiswert herrscht eine Faktenlage, die eine Kursbewegung in die eine oder andere Richtung möglichst wahrscheinlich macht. Eine nachvollziehbare Bewertung: Infrage kommende Aktien sind entweder über- oder unterbewertet. Das kann gegenüber der Branche oder der eigenen Historie sein.

Infrage kommende Aktien sind entweder über- oder unterbewertet. Das kann gegenüber der Branche oder der eigenen Historie sein. Eine technisch vielversprechende Ausgangslage: Es sollen entweder hinreichende Trendfolgesignale oder klare Anzeichen für eine Trendwende zu erkennen sein.

Es sollen entweder hinreichende Trendfolgesignale oder klare Anzeichen für eine Trendwende zu erkennen sein. Ein angemessenes Volatilitätsniveau: Sowohl der Basiswert als auch das Hebelprodukt verfügen über ein angemessenes und damit beherrschbares Volatilitätsniveau.

Sowohl der Basiswert als auch das Hebelprodukt verfügen über ein angemessenes und damit beherrschbares Volatilitätsniveau. Ein ausgewogenes Chance-Risiko-Verhältnis: Die Chancen einer Produkt- und Anlageidee überwiegen mittelfristig ihre Risiken.

Die Chancen einer Produkt- und Anlageidee überwiegen mittelfristig ihre Risiken. Und schlussendlich Risikotransparenz: Besteht bei einem Hebelprodukt Totalverlustgefahr, werden mögliche Negativszenarien klar gekennzeichnet.

Unter dieser Maßgabe hat die wallstreetONLINE-Redaktion in diesem Jahr insgesamt 68 Anlageideen mit insgesamt 78 verschiedenen Produkten vorgestellt. Diese sind beispielsweise in der wO-Börsenlounge von Markus Weingran erschienen, im neuen Trading-Format TrendFinder sowie über viele Newsberichte oder Chartanalysen hinweg. Die fünf erfolgreichsten von diesen (Stand: Freitag, 20. Dezember, 22:00 Uhr MEZ) möchten wir Ihnen in umgekehrter Reihenfolge kurz vorstellen.

Auf Platz 5 liegt mit einer Performance von 109,8 Prozent der Discount-Call MG6EEH auf den neuen Halbleiterüberflieger Broadcom. Die Idee wurde bereits im Juli vorgestellt, also lange bevor das Unternehmen die Dominanz von Nvidia mit seinen kundenspezifischen KI-Produkten streitig machte.

Trotz der zwischenzeitlichen Hängepartie der Aktie zwischen Juni und Dezember verteuerte sich der Discount-Call aufgrund der Seitwärtstrendite stetig. Die nach den Quartalszahlen erfolgte Kursexplosion sorgte dann für den mit dem Produkt maximal möglichen Betrag von 19,72 Euro.

Den vierten Rang belegt nach einer Chartanalyse ein weiterer Discount-Call und zwar auf den Internet-Giganten und Technologie-Pionier Alphabet. Hier konnte nach der Sommerkorrektur ein Trendwendemuster als Einstiegsgelegenheit identifiziert werden, die mit dem Optionsschein MG4G47 begleitet wurde. Am vergangenen Freitag notierte dieser bei 2,10 Euro, was gegenüber dem Einstiegskurs von 1,01 Euro eine Rendite von 107,9 Prozent bedeutet.

Auch hier war die Aufwärtsdynamik der Aktie lange zaghaft, was dem Discount-Optionsschein jedoch zugutekam. Die durch den Forschungsdurch im Bereich Quanten-Computing ausgelöste Euphorie sorgte dann für einen starken Zwischensprint. Der Call läuft noch bis kommenden März und bietet die Chance auf weitere 13 Prozent solange sich Alphabet über dem Cap von 175 US-Dollar hält.

Der Hamburger Wirkstoffforscher Evotec hat Anleger in diesem Jahr auf eine harte Probe gestellt. Je tiefer die Aktie gefallen ist, desto wahrscheinlicher erschien eine zeitnahe Trendwende. Immer wieder wurde diese Hoffnung jedoch durch noch tiefere Kurse wieder zunichte gemacht.

Im Oktober kam es dann zu einem technischen Doppelboden mit Trendwendepotenzial – und einer weiteren Partnerschaft, von den Evotec in diesem Jahr viele mit namhaften Pharma- und Biotechunternehmen schließen konnte.

Angesichts der hohen impliziten Volatilität der Aktie wurde hier auf einen Optionsschein verzichtet und ein KO-Zertifikat vorgestellt – hier spielt die Schwankungserwartung der Anleger für die Preisbildung keine Rolle. Um einen möglichen Totalverlust aufgrund einer weiteren, der in diesem Jahr vielen Enttäuschungen vorzubeugen, wurde mit MG90P3 außerdem ein KO-Zertifikat mit eingebautem Stopp-Loss empfohlen. Hier steht aktuell ein Plus von 132,9 Prozent zu Buche.

Platz 2 belegt mit Nvidia ein weiterer US-Technologiewert. Auch hier waren vor allem technische Aspekte entscheidend für die Anlageidee, die ebenfalls mit einem Discount-Optionsschein umgesetzt wurde. Nach dem scharfen Einbruch des weltweiten Aktienmarktes am 05. August handelten Aktien und Optionsscheine mit überdurchschnittlich hoher Volatilität.

Discount-Optionsscheine bieten eine Lösung für hohe Volatilität, da diese nicht nur wie bei einem herkömmlichen Optionsschein gekauft, sondern durch den Cap gleichzeitig auch verkauft wird. Gerade für Trades, die eine Trendwende nach oben spielen sollen, sind sie daher besonders gut geeignet, weil die implizite Volatilität nach Korrekturen oft am höchsten ist.

Der Discount-Optionsschein MG5MUD ist am vergangenen Freitag zum Maximalbetrag von 0,96 Euro ausgelaufen. Das entspricht gegenüber dem Einstiegskurs von 0,41 Euro einer Rendite von 134,1 Prozent in nur vier Monaten. Dabei wurde das Korrekturtief der Aktie fast punktgenau getroffen.

Den in diesem Jahr höchsten Gewinn konnten wallstreetONLINE-Leserinnen und -Leser erzielen, die vor dem mit Spannung erwarteten Robotaxi-Event von Tesla den Mut hatten, auf den Discount-Call MG7U9C zu setzen. Dieser notiert gegenwärtig 141,5 Prozent im Plus.

Fairerweise muss jedoch ergänzt werden, dass die Bären und mit ihnen diejenigen Anlegerinnen und Anleger, die sich mit dem Discount-Put MJ1R1E gegen mögliche Verluste abgesichert beziehungsweise auf eine Enttäuschung, die dann ja auch eingetreten ist, gewettet hatten, lange die Nase vorne hatten. Erst der optimistische Ausblick auf das kommende Jahr, der auf der Ergebnispräsentation zum dritten Quartal gegeben wurde, sowie die Wiederwahl von Donald Trump wendeten das Blatt zugunsten der Bullen.

100-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit? Das gibt es nicht!

Selbstverständlich hat längst nicht jede Anlageidee ihr Ziel erreicht. Eine hundertprozentige Trefferquote gibt es auch bei den sorgfältigst ausgewählten Aktien und Szenarien nicht. Hierfür sind folgende drei Fälle beispielhaft.

So wurde zum Beispiel das KO-Zertifikat MG5C3P auf das Lufttaxiunternehmen Archer Aviation ausgestoppt bevor der Höhenflug der Aktie begann. Hier waren Aktien- gegenüber Derivateanlegern ganz klar im Vorteil, denn die Aktie konnte sich in den zurückliegenden Monaten fast vervierfachen.

Immerhin ist Derivateanlegern ein Totalverlust erspart geblieben, denn wie bei der Evotec-Idee handelte es sich bei MG5C3P um einen KO-Zertifikat mit eingebautem Stopp-Loss. Trotz Knock-out-Events betrug der Verlust daher nicht 100 Prozent, sondern "nur" 65 Prozent. KO-Zertifikate empfehlen sich insbesondere dann, wenn sich Anleger selbst nicht zutrauen, im Zweifelsfall die Reißleine zu ziehen, und ein gegen sie laufendes Investment abzustoßen.

Anlegern viel Kopfzerbrechen haben in 2024 die Anteile von Bayer und SMA Solar beschert. Für beide waren Investoren nach einem bereits schwachen 2023 mit großen Hoffnungen in dieses Börsenjahr gestartet – es sollten endlich Turnarounds her!

Beide Werte blieben jedoch schwach: Bayer aufgrund seiner noch immer ungelösten operativen und juristischen Probleme und SMA vor allem aufgrund der fortgesetzten Nachfrageschwäche in der Branche bei gleichzeitigen Überkapazitäten.

Die auf diese beiden Aktien vorgestellten Discount-Zertifikate ME1F9C, MB7Z95 und MG0SX0 verzeichneten daher Verluste von 20 bis 40 Prozent. Allerdings: Die Verluste in den Aktien fielen jeweils noch höher aus, was in den Discount-Zertifikaten aufgrund des Einstiegs mit Rabatt jedoch verhindert werden konnte. Das zeigt, dass Discount-Zertifikate ein gut geeignete Anlageklasse für konservative Anleger sind, die sich dennoch gelegentlich spekulativ auf die Lauer nach Trendwendebewegungen legen wollen.

Dass überkaufte Aktien häufig noch viel weiter steigen können, als Anleger erahnen, und dass es deshalb oft nicht ratsam ist, sich einem laufenden Trend entgegenzustellen hat DAX-Spitzenreiter Siemens Energy bewiesen. Hier ging die Spekulation auf ein mögliches Ende der Trendbewegung bislang nicht auf.

Leserinnen und Leser, die sich mit dem Discount-Put MJ1R19 gegen fallende Kurse absichern beziehungsweise auf eine Abwärtsbewegung spekulieren wollten, hatten bislang keinen Erfolg, der Schein notiert mit einem Minus von 80 Prozent. Noch ist aber nicht aller Tage Abend: Das Produkt verfügt über eine Restlaufzeit bis März. Für eine Auszahlung wäre allerdings ein Kurs von 32,50 Euro oder niedriger nötig, was gegenwärtig nicht sehr wahrscheinlich ist.

Fazit: Die kalkulierte Renditejagd geht auch in 2025 weiter!

Hebelprodukte erfreuen sich unter Anlegern wachsender Beliebtheit. Auf der Suche nach Outperformance haben Investoren in den vergangenen Jahren immer häufiger auch von derivativen Finanzprodukten Gebrauch gemacht. Gerade Anfänger machen jedoch den Fehler, die Risiken zu unterschätzen und die Ertragschancen gleichzeitig zu überschätzen.

Um Chancen zu maximieren und Risken für Anleger zu minimieren, wird wallstreetONLINE daher auch im kommenden Jahr in regelmäßigen Abständen und wiederkehrenden Formaten wie dem TrendFinder passende Anlageideen mit ausgewogenen Chance-Risiko-Verhältnissen präsentieren. Diese finden Sie bequem, wenn Sie auf unserer Homepage die Rubrik Zertifikate öffnen oder nach "Hebel-Idee" Ausschau halten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

