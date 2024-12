BioNxt Solutions erweitert seinen Patentschutz für innovative Arzneimittelverabreichungsmethoden mit Unterstützung eines positiven IPRP-Berichts

VANCOUVER, BC / ACCESSWIRE / 19. Dezember 2024 / BioNxt Solutions Inc. („BioNxt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BNXT)(OTC PINK: BNXTF)(FWB: BXT), ein auf fortschrittliche Arzneimittelverabreichungssysteme spezialisierter Biowissenschaftsinnovator, gibt mit großer Freude die Ausweitung seines Portfolios an geistigem Eigentum mit der Einreichung neuer internationaler Patentanmeldungen für sublinguale Verabreichungstechnologien, die auf neurodegenerative Autoimmunerkrankungen abzielen, bekannt.

Aufbauend auf dem positiven internationalen vorläufigen Bericht zur Patentfähigkeit (IPRP), der vom Europäischen Patentamt (EPA) im September 2024 ausgestellt wurde, hat BioNxt in wichtigen Ländern und Regionen, wie den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Japan, Patentanmeldungen auf nationaler Ebene eingebracht. Diese Patente dienen dem Schutz der proprietären sublingualen Formulierungen von Krebsmedikamenten, die vom Unternehmen für die Behandlung von Erkrankungen wie der Multiplen Sklerose (MS) umgewidmet wurden.

„Die Sicherung von starken Immaterialgüterrechten in wichtigen Märkten ist ein entscheidender Bestandteil unserer Strategie, Menschen, die von neurodegenerativen Autoimmunerkrankungen betroffen sind, innovative und patientenfreundliche Therapien anzubieten“, so Hugh Rogers, CEO von BioNxt Solutions. „Unsere sublinguale Verabreichungsplattform bietet vor allem Patienten mit Schluckbeschwerden enorme Vorteile, was die rasche Resorption und die einfache Verabreichung betrifft.“

Das Hauptprodukt von BioNxt, BNT23001, ist eine proprietäre sublinguale Schmelzfilmformulierung von Cladribin für die Behandlung von MS. Im Rahmen von präklinischen Studien konnten anhand von internen Forschungsdaten und Bewertungen durch Dritte hohe Resorptionsraten und eine hohe Bioäquivalenz gegenüber bestehenden oralen Therapien nachgewiesen werden. Daher soll, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, im Jahr 2025 mit den klinischen Studien begonnen werden.

Neben der Anwendung bei MS arbeitet das Unternehmen an sublingualen Cladribin-Formulierungen für Myasthenia Gravis (MG), um einen erheblichen ungedeckten Bedarf bei dieser Patientenpopulation zu decken. Der globale MG-Markt wird bis zum Jahr 2032 voraussichtlich auf 6,7 Milliarden USD anwachsen (Clinical Trials Arena), was die enormen Chancen für innovative Behandlungsmethoden verdeutlicht.

Seite 2 ► Seite 1 von 4