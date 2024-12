Tunnelbau ist eine Kernkompetenz der PORR

Barbarafeier im Brenner Basistunnel

Die Heilige Barbara gilt als Schutzpatronin der Bergleute und Tunnelbauer. Am 4. Dezember wird traditionell ihr Namenstag gefeiert und ihr Andenken geehrt – eine schöne Tradition, die auf vielen Tunnel-Baustellen gehegt und gepflegt wird. Traditionell wird bei Tunnelbauprojekten eine Statue oder ein Bildnis der Heiligen Barbara am Tunnelportal oder im Tunnelinneren aufgestellt, um ihren Schutz für die Arbeiter zu erbitten. Vor Beginn der Bauarbeiten wird oft eine Segnung des Tunnels durch einen Geistlichen vorgenommen. Außerdem finden am Barbaratag häufig besondere Zeremonien oder Gottesdienste statt, bei denen der Schutzpatronin gedacht wird.

An der Baustelle Brenner Basistunnel (ARGE H53) feierten an diesem Tag die Teams der PORR Group (ISIN: AT0000609607) und der Marti Gruppe gemeinsam und bekräftigten dadurch, dass im modernen Tunnelbau Tradition und kulturelles Erbe noch immer einen wichtigen Platz einnehmen. Mit einem Auftragswert von 959 Mio. Euro handelt es sich bei der Tunnelstrecke Pfons-Brenner um das größte Baulos der österreichischen Geschichte. Dieses umfasst folgende Vortriebsarbeiten: 15,2 km Haupttunnel Richtung Norden, 10,0 km Haupttunnel Richtung Süden, 1,6 km Erkundungsstollen Richtung Süden und 2,6 km Querstollen (37 Stück).

Längster Eisenbahntunnel der Welt

Das Jahrhundertprojekt Brenner Basistunnel zum Bau des mit 64 km weltweit längsten Eisenbahntunnels teilt sich in insgesamt sieben Baulose ein, wird von Österreich, Italien und der EU finanziert und soll nach derzeitiger Planung 2032 in Betrieb gehen. Insgesamt entstehen zwischen Österreich und Italien 230 km Tunnelröhren: zwei Haupttunnel für die Gleise mit einem Durchmesser von acht Meter, alle 333 Meter ein Querstollen sowie ein Erkundungsstollen mit sechs Meter Durchmesser. Aktuell sind 183 km ausgebrochen, aufgeteilt in Eisenbahntunnel (82 km), Erkundungsstollen (56 km) und sonst. Tunnelbauwerke (45 km). Aus ingenieurtechnischer und logistischer Sicht sowie unter Sicherheitsaspekten gelten solche Projekte zweifellos als besonders große Herausforderung, die angewandten Technologien zum Tunnelbau kommen aber auch in zahlreichen anderen Anwendungsgebieten zum Einsatz.

