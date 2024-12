Börsenstart Europa - 19.12. - ATX stark +1,67 %

Der TecDAX steht bei 3.459,00 PKT und verliert bisher -0,24 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +3,48 %, HENSOLDT +1,36 %, Infineon Technologies +1,30 %

Flop-Werte: AIXTRON -2,49 %, Energiekontor -2,24 %, Nagarro -2,12 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 4.908,82 PKT und gewinnt bisher +0,38 %.

Top-Werte: Stellantis +2,73 %, Volkswagen (VW) Vz +2,42 %, Ferrari +2,25 %

Flop-Werte: Air Liquide -1,45 %, Anheuser-Busch InBev -1,27 %, Banco Santander -0,86 %

Der ATX steht aktuell (09:59:46) bei 3.591,42 PKT und steigt um +1,67 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +5,69 %, Mayr-Melnhof Karton +4,45 %, Lenzing +3,18 %

Flop-Werte: EVN -1,07 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -0,35 %, voestalpine -0,22 %

Der SMI steht aktuell (09:59:54) bei 11.492,74 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: Alcon +0,77 %, Nestle +0,48 %, Novartis +0,37 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -2,99 %, ABB -2,63 %, UBS Group -1,93 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:54) bei 7.324,11 PKT und steigt um +0,50 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +3,27 %, Stellantis +2,73 %, DANONE +2,04 %

Flop-Werte: Air Liquide -1,45 %, Teleperformance -1,40 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs -1,01 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.502,76 PKT und fällt um -1,07 %.

Top-Werte: Getinge (B) +1,76 %, Telia Company +1,53 %, Essity Registered (B) +1,52 %

Flop-Werte: ABB -2,63 %, Assa Abloy Registered (B) -0,56 %, Sandvik -0,27 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 3.512,75 PKT und fällt um -0,83 %.

Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +2,69 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap +1,56 %, ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +0,08 %

Flop-Werte: Jumbo -2,89 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -2,02 %, Metlen Energy & Metals -1,96 %