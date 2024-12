ROUNDUP Weihnachtsgeschäft bei Douglas läuft gut - Aktie unter Druck Die Parfümeriekette Douglas blickt zuversichtlich auf das neue Geschäftsjahr (bis Ende September). Der Start in das erste Quartal sei gut, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf mit. Wegen des Weihnachtsgeschäfts und …