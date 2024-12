Goldman sieht überwiegend Chancen bei Micron - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Micron nach enttäuschenden Signalen für das zweite Geschäftsquartal von 145 auf 128 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Toshiya Hari kappte seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zum Geschäftsbericht deutlich. Er habe den Chipkonzern in den vergangen sechs Monaten schlicht falsch eingeschätzt, so der Experte. Er sieht aber nun ein attraktives Verhältnis zwischen Chancen und Risiken. Denn zunehmende Marktanteile im hochprofitablen Bereich der High-Bandwidth Memory (HBM) gingen einher mit einer Erholung der Nachfrage nach klassischen DRAM- und NAND-Speicherbausteinen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2024 / 01:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben