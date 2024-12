FREQUENTIS liefert Digital-Tower-Lösung in Grönland

Frequentis wurde von COMSA Corporación, dem größten nicht börsennotierten spanischen Unternehmen im Infrastruktur- und Engineering-Sektor, mit der Lieferung einer lokalen Digital-Tower-Lösung für den neuen Flughafen Qaqortoq in Grönland beauftragt. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt bei der Modernisierung der grönländischen Luftfahrtinfrastruktur, da es den Flugsicherungs­betrieb mit hochmodernen digitalen Lösungen ermöglicht, die den Bedarf an herkömmlicher Tower-Infrastruktur reduzieren.

Die von Frequentis gelieferte Lösung wird Qaqortoq mit einem Digital-Tower-System ausstatten, mit dem die Lots:innen direkt vor Ort arbeiten. Hochauflösende Kameras, die auf einem Mast am Flughafen angebracht sind, werden visuelle Daten in Echtzeit an die Kontrollzentrale übertragen und so sicherstellen, dass Fluglots:innen ein vollständiges Lagebild haben, ohne die Notwendigkeit, einen konventionellen Tower zu benötigen. Dieser innovative Ansatz ist kosteneffizient und flexibel im Betrieb, womit er perfekt für Greenfield-Flughäfen wie Qaqortoq geeignet ist.

"Bei COMSA Corporación streben wir nach innovativen Lösungen, die einen Mehrwert bei der Entwicklung von Projekten für unsere Kunden bringen. In diesem Sinne hat uns die Partnerschaft mit Frequentis und die Implementierung dieses Digital-Tower-Systems ermöglicht, die im Tower empfangenen Informationen zu verbessern und die Investitionen in diesen Service auf neuen Flughäfen zu optimieren", sagt Enrique Cano, COMSA Industrial Operations Manager.

Dieses Projekt baut auf einer erfolgreichen Partnerschaft zwischen Frequentis und COMSA auf und folgt ähnlichen Installationen an den Flughäfen in Nuuk und Ilulissat. Frequentis-Technologien haben die Arbeitsweise von Fluglots:innen im grönländischen Luftraum verbessert. Die Installation in Qaqortoq stärkt die Position des Unternehmens für zukünftige Projekte und ist im Einklang mit Greenland Airports' Vision für eine zentralisierte Flugsicherung von Nuuk aus.

