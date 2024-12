BluSky Carbon erreicht Qualitätsstandards für Biokohle

OLD SAYBROOK, CT/VANCOUVER, BC / 19. Dezember 2024 / IRW-Press / BluSky Carbon Inc. (CSE: BSKY) (OTCQB: BSKCF) (FWB: QE4 /WKN A401NM) („BluSky“ oder das „Unternehmen“), ein innovatives Startup-Unternehmen im Bereich der Umwelttechnologien für die Kohlendioxid-Abscheidung, freut sich bekannt zu geben, dass es zertifizierte Labortests abgeschlossen hat, die bestätigen, dass seine Biokohleproduktion für globale Transaktionen mit Emissionszertifikaten qualifiziert ist, unter anderem auch in Bezug auf die jüngste AR1-Abnahmevereinbarung im Wert von 105 Mio. $ (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 24. September) und das geplante AR2-Biokohleprojekt im Wert von 192 Mio. $ (siehe Pressemeldung des Unternehmens vom 11. Dezember).

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese technische Hürde ein ganz besonderer Meilenstein ist, denn zur Erlangung der Zertifizierung muss ein Biokohlehersteller die Qualität und Glaubwürdigkeit der Produkte gewährleisten. Um die Anforderungen zu erfüllen, muss bei der Herstellung von Biokohle ein niedriger Grenzwert für Schadstoffe wie Schwermetalle wie Nickel und Chrom eingehalten werden.

Darüber hinaus muss das Verfahren ein stabiles Produkt mit einem niedrigen Wasserstoff-Kohlenstoff-Verhältnis (H/C) herstellen. Wenn Biomasse pyrolysiert wird, verliert sie Wasserstoff als Gas. Hierdurch entsteht Biokohle mit hoher Kohlenstoffdichte. Je höher die Kohlenstoffdichte und je geringer der Wasserstoffgehalt, desto stabiler ist die Biokohle in Bezug auf die Kohlenstoffbindung. Mit anderen Worten bedeutet ein niedrigeres H/C-Verhältnis weniger Wasserstoff, eine höhere Kohlenstoffdichte und eine höhere Kohlenstoffstabilität.

Die Ergebnisse der zertifizierten Labortests belegen, dass die Biokohle von BluSky, die mittels der Vulcan Heavy-Ausrüstung produziert wird, die Anforderungen des Unternehmens im Rahmen seiner aktuellen und zukünftigen Abnahmevereinbarungen erfüllt und kategorisch für Emissionszertifikate qualifiziert ist.

Will Hessert, CEO von BluSky, sagt: „Wir freuen uns bestätigen zu können, dass unser Vulcan Heavy-System wie geplant qualitativ hochwertige Biokohle liefert. Weniger Verunreinigungen und eine höhere Kohlenstoffdichte waren schon immer das Ziel unseres Produktionsteams. Die Testergebnisse bestätigen die Eignung unserer Produkte für unsere aktuellen und zukünftigen Biokohle-Abnahmevereinbarungen, einschließlich der Qualität von Biokohle, die für Transaktionen mit Emissionszertifikaten über Marktplätze wie den NASDAQ-Partner PURO.earth geeignet ist, wo die Preise derzeit bei etwa 160 € (ca. 167 USD) pro Tonne liegen. Im nächsten Schritt wollen wir den Akkreditierungsprozess für die Produktion von Emissionszertifikaten durchlaufen und unseren gewerblichen Kunden hochwertige Biokohle liefern. Biokohle mit konsistenter Qualität ist das, was die Branche braucht, und unser Ziel ist es, Gigatonnen davon zu liefern. Mit unserem Vulcan Heavy-System sind wir auf dem besten Weg, eine bedeutende Rolle im Bereich der Kohlendioxid-Abscheidung einzunehmen, wenn wir den Betrieb im nächsten Jahr skalieren.“