Powell, Zinsen, Trump: Der 1,8 Billion-Flash Crash!

Die Projektionen der US-Notenbank Fed zu den Zinsen, vor allem aber die Aussagen von Jerome Powell sorgten für einen Flash Crash an der Wall Street mit einem Verlust an Marktkapitalisierung von 1,8 Billion Dollar - faktisch ist damit auch der "Krieg" zwischen Donald Trump und Fed-Chef Powell eröffnet, denn die Fed richtet ihre Geldpolitik bereits jetzt nach etwas aus, was noch gar nicht der Fall ist: die Zölle von Trump. Die US-Aktienmärkte jetzt kurzfristig überverkauft (langfristig natürlich nicht) - wichtig wird nun der Große Verfall morgen, denn die "Dealer" dürften nun ihre Long-Hedges verkaufen und könnten damit trotzt Überverkauftheit für weiteren Verkaufsdruck sorgen. Die Märkte waren für diese "hawkishe" Senkung der Zinsen nicht positioniert - das erinnert sehr an den Powell-Schock aus dem Dezember 2018..

