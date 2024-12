Öffentliche Schulden im 3. Quartal 2024 um 43,5 Milliarden Euro höher als Ende 2023

WIESBADEN (ots) - Der Öffentliche Gesamthaushalt (Bund, Länder, Gemeinden und

Gemeindeverbände sowie Sozialversicherung einschließlich aller Extrahaushalte)

war beim nicht-öffentlichen Bereich zum Ende des 3. Quartals 2024 mit 2 488,6

Milliarden Euro verschuldet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,

stieg die öffentliche Verschuldung damit gegenüber dem Jahresende 2023 um 1,8 %

oder 43,5 Milliarden Euro. Gegenüber dem 2. Quartal 2024 stieg die Verschuldung

um 1,2 % oder 28,5 Milliarden Euro. Zum nicht-öffentlichen Bereich gehören

Kreditinstitute sowie der sonstige inländische und ausländische Bereich, zum

Beispiel private Unternehmen im In- und Ausland.



Schulden des Bundes erhöhen sich um 22,8 Milliarden Euro





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Bayer Aktie Beiträge: 26.391 Beiträge:

Die Schulden des Bundes stiegen bis zum Ende des 3. Quartals 2024 gegenüber demJahresende 2023 um 1,3 % beziehungsweise 22,8 Milliarden Euro. Die Verschuldungdes Sondervermögens "Wirtschaftsstabilisierungsfonds Corona" sank im 3. Quartal2024 um 24,0 % oder 8,9 Milliarden Euro auf 28,1 Milliarden Euro, während das"Sondervermögen Bundeswehr" im gleichen Zeitraum einen Schuldenanstieg um 166,7% oder 9,7 Milliarden Euro auf nunmehr 15,5 Milliarden Euro verzeichnete.Gegenüber dem 2. Quartal 2024 stieg die Verschuldung des Bundes um 1,3 % oder21,9 Milliarden Euro.Schulden der Länder wachsen um 11,9 Milliarden EuroDie Länder waren zum Ende des 3. Quartals 2024 mit 606,1 Milliarden Euroverschuldet, das waren 2,0 % oder 11,9 Milliarden Euro mehr als zum Jahresende2023. Gegenüber dem 2. Quartal 2024 stieg die Verschuldung der Länder um 0,4 %oder 2,4 Milliarden Euro.Am stärksten stiegen die Schulden gegenüber dem Jahresende 2023 prozentual inMecklenburg-Vorpommern (+13,0 %), Rheinland-Pfalz (+10,6 %), Berlin (+8,1 %) undHessen (+7,9 %). In Mecklenburg-Vorpommern wurden auslaufende Kredite beimöffentlichen Bereich am Kapitalmarkt (nicht-öffentlicher Bereich) teilweiserefinanziert. Der Schuldenanstieg in Rheinland-Pfalz ist im Wesentlichen dadurchbegründet, dass im Rahmen des Programms "Partnerschaft zur Entschuldung derKommunen in Rheinland-Pfalz" (PEK-RP) zum 30. September 2024 insgesamt 1,1Milliarden Euro an kommunalen Kassenkrediten vom Land übernommen wurden. Dadurchsank im Gegenzug die Verschuldung der Gemeinden in Rheinland-Pfalz.Schuldenrückgänge gegenüber dem Jahresende 2023 wurden lediglich fürNiedersachsen (-2,5 %), Hamburg (-2,1%), Nordrhein-Westfalen (-0,8 %) sowieBremen (-0,7%) ermittelt.Schulden der Gemeinden und Gemeindeverbände steigen um 8,7 Milliarden EuroAuch bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden nahm die Verschuldung zum Ende des