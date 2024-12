Chevron und Exxon: Starke Positionen für 2025 trotz Marktunsicherheiten

Saudi-Arabien, Russland und weitere OPEC+-Mitglieder haben angekündigt, ihre Produktionssteigerungen bis April zu verschieben, um den Markt zu stützen. Dennoch prognostiziert die Internationale Energieagentur einen Überschuss von 950.000 Barrel pro Tag im Jahr 2025. Banken wie Bank of America und RBC Capital Markets erwarten, dass Brent-Öl bei etwa 65 US-Dollar pro Barrel und US-Rohöl bei 61 US-Dollar gehandelt werden – mehr als 8 US-Dollar unter den aktuellen Preisen.

Die USA, der weltweit größte Ölproduzent, steuern 2025 auf eine Rekordfördermenge von 13,5 Millionen Barrel pro Tag zu, so das US-Energieministerium. Dennoch warnen Analysten, dass bei stagnierenden Preisen Schieferölproduzenten neue Bohrprojekte möglicherweise nicht mehr profitabel betreiben können.

"Trump könnte Glück haben und niedrigere Preise erleben, doch diese Entwicklung basiert eher auf Marktkräften als auf seiner Politik", sagte Bob McNally, Präsident der Rapidan Energy Group, gegenüber CNBC.

Ölriesen Exxon und Chevron positionieren sich

In einem schwierigen Marktumfeld gelten Exxon Mobil und Chevron laut UBS als gut aufgestellt, um ihren Aktionären attraktive Renditen zu bieten. Exxon erzielte in diesem Jahr ein dickes Plus und plant, seine Investitionsausgaben 2025 auf bis zu 29 Milliarden US-Dollar zu erhöhen.

Chevron hingegen konzentriert sich auf Kostensenkungen und Gewinnsteigerungen, während die Investitionen um 2 Milliarden US-Dollar gesenkt werden. Die UBS sieht ein Kursziel von 195 US-Dollar für Chevron und 149 US-Dollar für Exxon. Damit liegen das Aufwärtspotenziale bei um die 30 Prozent.

Geopolitik als Joker

Geopolitische Spannungen könnten die Preisrichtung beeinflussen. Jorge Leon von Rystad Energy erklärt, dass Trumps mögliche Maßnahmen gegen iranische und venezolanische Ölexporte den Markt belasten könnten:

Trump ist kurzfristig optimistisch, aber für 2026 pessimistisch.

Insgesamt bleibt der Ausblick auf die Ölpreise verhalten. UBS erwartet für Brent im Jahr 2025 einen Durchschnittspreis von 80 US-Dollar pro Barrel, gestützt durch moderat steigende Nachfrage und ein weniger starkes Überangebot als von anderen Prognosen angenommen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

