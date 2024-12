Königsdisziplin im Vertrieb - Sani Nagpal und Vensen Mehra von der ProfitSale GmbH verraten, wie die B2B-Kaltakquise gelingt (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln (ots) - Unsicherheit, falsche Annahmen und unterschätztes Potenzial: Fürviele österreichische Unternehmen ist Cold Calling mehr Mythos als Methode.Dabei kann die gezielte Kaltakquise Türen zu Entscheidern öffnen, die andereStrategien verschlossen lassen - wie aber gelingt das in der Praxis?Noch immer stehen viele österreichische B2B-Unternehmen der Kaltakquiseskeptisch gegenüber - schließlich ist diese Methode in Österreich nicht nurverboten, auch haben dubiose Callcenter zu oft das Vertrauen in diese eigentlichlängst bewährte Methode erschüttert. Dabei wird häufig übersehen, dassprofessionell umgesetzte Cold-Calling-Kampagnen in Deutschland und der Schweiznach wie vor ein legitimes und vor allem effektives Werkzeug sind, um neueKunden zu gewinnen und direkt mit Entscheidern ins Gespräch zu kommen. Dochviele Unternehmer investieren ihre Zeit lieber in Social-Media-Kampagnen oderE-Mail-Marketing, ohne zu wissen, dass die Kaltakquise oft die schnellere unddirektere Alternative ist. Die größte Hürde: Missverständnisse über dieRechtslage. Entgegen verbreiteter Annahmen ist Cold Calling im B2B-Bereichnämlich nicht überall verboten, sondern in Ländern wie Deutschland und derSchweiz vollkommen legal und eröffnet enormes Potenzial für Umsatzsteigerungen."Unternehmen, die sich in diesem Bereich nicht informieren und diese Methodeaufgrund des Verbots in Österreich ungenutzt lassen, verpassen bedeutendeWachstumschancen", mahnt Sani Nagpal, Geschäftsführer der ProfitSale GmbH."Cold Calling ermöglicht es Unternehmen, direkt und persönlich mit ihrenpotenziellen Kunden zu kommunizieren und dabei entscheidende Vorteile gegenüberanderen Marketingmethoden zu nutzen", fügt sein Geschäftspartner Vensen Mehrahinzu. Zusammen haben sie sich darauf spezialisiert, qualifizierteEntscheidertermine für österreichische Unternehmen zu generieren und damitbedeutend mehr Kunden in Deutschland und der Schweiz für sie zu gewinnen. IhreExpertise basiert auf langjähriger Erfahrung im Vertrieb und einer klarstrukturierten Vorgehensweise: So haben mit ihrer Unterstützung bereitszahlreiche Unternehmen neue Märkte erschlossen und ihre Kundengewinnung auf einplanbares Fundament gestellt. Warum die Kaltakquise dabei ein unverzichtbaresWerkzeug ist und wie sie durch die Unterstützung der ProfitSale GmbH zum Erfolgwird, erfahren Sie hier.Zuverlässige und planbare Kundengewinnung: Warum österreichische Unternehmen aufKaltakquise in Deutschland und der Schweiz setzen solltenCold Calling zeichnet sich insbesondere durch seine unmittelbare und persönlicheHerangehensweise aus. Im Gegensatz zu passiveren Marketingmethoden wie Social