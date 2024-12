Personalbedarf variiert zunehmend / Ein Großteil der Unternehmen setzt auf personelle Stabilität (FOTO)

Eschborn (ots) - Ausblick 2025: Die wichtigsten Ergebnisse auf einen Blick



- Fachkräfte: 37 % der Unternehmen spüren einen allgemeinen, 42 % einen

variierenden Bewerbermangel.

- Personalbestand: 49 % der Unternehmen wollen ihr Personal stabil halten, 22 %

aufstocken, 27 % reduzieren.

- Löhne: Der Großteil der Unternehmen steigert Gehälter um durchschnittlich 4,2

%.



Seite 2 ► Seite 1 von 2

Neues Jahr, neuer Arbeitsmarkt: Deutsche Unternehmen reagieren auf dieveränderten wirtschaftlichen Aussichten und stellen sich personell für 2025 auf.Einerseits werden in einigen Unternehmen Stellenreduzierungen angekündigt,gleichzeitig bleibt der Fachkräftemangel ein bestimmendes Thema. Insgesamt wirddie Situation auf dem Arbeitsmarkt zunehmend differenziert wahrgenommen. Daszeigt die Randstad-ifo-Personalleiterbefragung Q4 2024 (https://www.randstad.de/hr-portal/personalmanagement/randstad-ifo-personalleiterbefragung/#aktuell) .Personalbestand bleibt meist stabilViele Unternehmen starten personell solide ins Jahr 2025. Trotz derwirtschaftlichen Herausforderungen plant fast die Hälfte, ihren Personalbestandstabil zu halten (49 %). 22 % wollen ihren Personalbestand erhöhen. 24 %erwarten eine leichte Reduzierung. Starke Rückgänge sind mit 3 % eher dieAusnahme. Im Branchenvergleich reduzieren Unternehmen in der Industrie amhäufigsten ihr Personal (39 %). Kleine Unternehmen halten ihren Personalbestandam häufigsten stabil (61 %). Unter Großunternehmen (500+ Mitarbeitende)verändert sich der Personalbestand am stärksten, sowohl bei der Aufstockung (30%) als auch bei der Reduzierung (37 %).Löhne steigen um 4,2 % im Durchschnitt anDie Löhne entwickeln sich weitgehend positiv: Drei Viertel der befragtenUnternehmen planen eine Gehaltserhöhung von 4,2 %. Besonders hoch fällt derAnstieg im Dienstleistungssektor aus (4,6 %), wo 80 % der Unternehmen eineAnpassung der Gehälter planen - ein Bereich, zu dem Pflege, Bildung, Verwaltung,aber auch der Handel und die Logistik zählen. Außerdem bemerkenswert: KleinereUnternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitenden sehen mit 4,6 % die höchstenSteigerungen vor, während Großunternehmen (500+ Mitarbeitende) beidurchschnittlich 3,9 % liegen. Firmen mittlerer Größe (250-499 Mitarbeitende)planen hingegen die geringsten Erhöhungen mit durchschnittlich 3,5 %.Fachkräftemangel wird differenzierterWährend nur noch 37 % der Unternehmen, die Personal suchen, von einemallgemeinen Bewerbermangel berichten - ein Rückgang von 54 % im Vorjahr -empfinden 42 % die Situation als wechselhaft, ein Anstieg um 8 % seit 2023.Besonders stark spüren kleine Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitenden den