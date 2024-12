Was sich 2025 ändert

Berlin (ots) - Für Mitgliedsunternehmen und Versicherte der Berufsgenossenschaft

der Bauwirtschaft (BG BAU) bringt das Jahr 2025 einige Neuerungen. Die

wichtigsten hat die BG BAU in einer Übersicht zusammengestellt.



Novellierung der Gefahrstoffverordnung





Am 5. Dezember 2024 ist die novellierte Gefahrstoffverordnung in Kraft getreten.Sie enthält einige neue Regelungen, zum Beispiel für Tätigkeiten mit Asbest beimBauen im Bestand. So führt die neue Gefahrstoffverordnung ein "Ampel-Modell"ein, mit dessen Hilfe drei Risikobereiche identifiziert werden können: hohesRisiko (rot = Asbest-Faserstaubbelastung > 100.000 Fasern/m³), mittleres Risiko(gelb = Asbest-Faserstaubbelastung < 100.000 Fasern/m³) und geringes Risiko(grün = Asbest-Faserstaubbelastung < 10.000 Fasern/m³). Mit Hilfe des"Ampel-Modells" können Unternehmen für die Arbeit mit krebserzeugendenGefahrstoffen die Schutzmaßnahmen praxisgerecht risikobezogen festlegen. Die BGBAU hat die wichtigsten Informationen für Unternehmen der Bauwirtschaftzusammengefasst und ihre Angebote zum Thema gebündelt:http://www.bgbau.de/neue-gefahrstoffverordnung-2024Änderungen im GefahrgutrechtIm internationalen Regelwerk für Gefahrguttransporte auf der Straße gilt ab 1.Januar 2025 unter anderem die Aktualisierung, dass Abfälle, die mit freiemAsbest kontaminiert sind, in staubdichten, doppelwandigen Containersäckentransportiert werden dürfen, die bestimmte Anforderungen erfüllen. Ein solcherSack muss genauso groß sein wie das jeweilige Ladeabteil, darf maximal siebenTonnen Abfall enthalten und nach dem Beladen nicht mehr angehoben werden. Daserleichtert den Transport großer Mengen beziehungsweise großer Bruchstücke, daasbesthaltige Abfälle in loser Schüttung nicht transportiert werden dürfen. Mehrzum Regelwerk ADR ( Agreement concerning the International Carriage of DangerousGoods by Road ) finden Sie auf der Website des Bundesministeriums für Digitalesund Verkehr (https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/Gefahrgut/gefahrgut-recht-vorschriften-strasse.html) und in weiteren dort verlinkten Dokumenten.PostrechtsmodernisierungsgesetzFür alle Verwaltungsakte, die ab dem 1. Januar 2025 zur Post gegeben,elektronisch übermittelt oder elektronisch zum Abruf bereitgestellt werden, giltdas neue Postrechtsmodernisierungsgesetz ( PostModG (https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2024/236/regelungstext.pdf?__blob=publicationFile&v=3) ). Der Gesetzgeberverlängert darin die Laufzeitvorgaben für die Zustellung von Briefen von dreiTagen auf vier Tage. Wichtig wird das für Unternehmen und Versicherte zumBeispiel, wenn es um die Einhaltung von Fristen geht.