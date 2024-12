Sorgen um Dividende setzen Douglas unter Druck

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach Kursgewinnen zum Start sind die Aktien von Douglas am Donnerstag im Verlauf kräftig unter Druck geraten. Zuletzt verloren sie knapp 5 Prozent auf 18,70 Euro. Sie waren damit hinter den Papieren von SMA Solar der größte Kursverlierer im Nebenwerte-Index SDax .

Analysten lobten zwar die Geschäftszahlen der Parfümerie-Filialkette, die von Wachstum und nicht von einer Abschwächung zeugten. Allerdings könnten am Markt Sorgen um Dividenden aufkommen. So äußerte der Douglas-Finanzchef Mark Langer die Hoffnung, in ein bis zwei Jahren eine Dividende zahlen zu können. Die Bank UBS rechnet bereits für das Geschäftsjahr 2024/25 per Ende September mit einer Dividende von 0,48 Euro je Aktie und für das darauf folgende Geschäftsjahr mit 1,10 Euro je Aktie.