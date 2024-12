Deutlich mehr Besuche in Kultureinrichtungen nach der Pandemie, aber weniger als 2019

WIESBADEN (ots) - Nach den Schließungen und Zugangsbeschränkungen während der

Corona-Pandemie sind die Besuchszahlen in den Kultureinrichtungen in Deutschland

2022 und 2023 deutlich gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt, stiegen beispielsweise die Besuchszahlen in den deutschen Kinos 2023

auf 95,7 Millionen und damit um 23 % im Vergleich zu 2022. Dies entsprach 1,1

Besuchen je Einwohnerin und Einwohner. Das Niveau von vor der Corona-Pandemie

wurde aber noch nicht wieder erreicht: 2019 waren es 118,6 Millionen Kinobesuche

beziehungsweise 1,4 Besuche pro Kopf. Diese und weitere Daten zu verschiedenen

Institutionen des Kulturbetriebs veröffentlichen die Statistischen Ämter des

Bundes und der Länder in der Publikation "Kulturindikatoren auf einen Blick".



Deutlicher Anstieg der Besuchszahlen auch bei Museen und Theatern





Für Museen liegen aktuell die Besuchszahlen für das Jahr 2022 vor. Die Museenverzeichneten demnach 2022 einen Anstieg ihrer Besuchszahlen um 110 % gegenüberdem noch stark von den Pandemiebeschränkungen geprägten Vorjahr. Wurden 2021lediglich 38,8 Millionen Museumsbesuche gezählt, waren es 2022 bereits 81,4Millionen. Demnach hat rein rechnerisch jede Einwohnerin und jeder Einwohnereinmal im Jahr ein Museum besucht. Vor der Pandemie wurden im Mittel 1,3 Besuchepro Kopf gezählt.Für die öffentlichen und privaten Theater zeigen die aktuellsten Besuchszahlenfür die Spielzeit 2021/2022 im Vergleich zur vorherigen Spielzeit (2020/2021)ein Plus von 300 % bei den Besuchen. Während in der Spielzeit 2020/2021lediglich rund 3 Millionen Besuche und damit seit Beginn der Zeitreihe ab 2000ein historischer Tiefstwert zu verzeichnen war, stieg die Anzahl der Besuche inder Folgespielzeit um 8,7 Millionen auf insgesamt 11,6 Millionen an. Diesentsprach 0,1 Besuchen je Einwohnerin und Einwohner gegenüber 0,3 Besuchen inder Spielzeit vor der Pandemie (2018/2019).Weitere Informationen:Diese und weitere Kennzahlen und Indikatoren zum Kulturbetrieb in Deutschland,zum Beispiel zu den Erwerbstätigen in Kulturberufen, Lernenden in Musikschulenoder der Ausstattung der privaten Haushalte mit Geräten derUnterhaltungselektronik, sind im Bericht "Kulturindikatoren auf einen Blick"verfügbar. Die Gemeinschaftsveröffentlichung der Statistischen Ämter des Bundesund der Länder steht auf der Themenseite "Kultur" im Internetangebot desStatistischen Bundesamtes zum Download bereit.Weitere Kulturdaten bieten auch die Tabellen 21611 in der DatenbankGENESIS-Online.Ergebnisse zu den öffentlichen Kulturausgaben im Jahr 2021 haben dieStatistischen Ämter des Bundes und der Länder am 10. Dezember 2024 imKulturfinanzbericht 2024 veröffentlicht (siehe Pressemitteilung Nr. 464). DerBericht steht ebenfalls auf der Themenseite "Kultur" zum Download bereit.Methodische HinweiseDie Ergebnisse in dieser Pressemitteilung basieren auf Angaben verschiedenerKulturverbände in Deutschland, wie beispielsweise den Daten derFilmförderungsanstalt zu Kinobesuchen oder den Statistiken des Instituts fürMuseumsforschung, die im Rahmen der amtlichen Kulturberichterstattung regelmäßigaufbereitet und veröffentlicht werden. Für die Berechnung der Besuche jeEinwohnerin und Einwohner wurden die Ergebnisse der Bevölkerungsfortschreibungauf Grundlage des Zensus 2011 herangezogen.Wichtiger Hinweis zur Datenbank GENESIS-Online:Seit dem 5. November 2024 ist die neue Nutzeroberfläche unserer Datenbank alsHauptversion verfügbar und hat damit das Beta-Stadium verlassen. Die neueOberfläche bietet schnellere Datenabrufe sowie intuitive Recherche- undAnpassungsmöglichkeiten von Tabellen. Zudem haben sich die Struktur desmaschinenlesbaren Flatfile-CSV-Formats und das Datenausgabeformat beiTabellen-Downloads geändert. Detaillierte Informationen dazu sowie weiterewichtige Hinweise zum Release bietet die Infoseite zum neuen GENESIS-Online.