Wolftank Group AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: Wolftank Group AG

ISIN: AT0000A25NJ6



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.12.2024

Kursziel: 17,00 EUR (zuvor: 18,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Wolftank legt erstmals 9M-Zahlen vor und bestätigt Guidance

Wolftank hat gestern erstmals Finanzkennzahlen für den 9M-Zeitraum bekannt gegeben und sieht sich unverändert auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen.

Kerngeschäft im Rahmen der Erwartungen: Im Verlauf der ersten drei Quartale erzielte Wolftank Konzernerlöse i.H.v. 89,8 Mio. EUR, was im Vorjahresvergleich einem Wachstum von 57,5% yoy entspricht. Für Q3 impliziert dies eine deutlich geringere Wachstumsrate von 3,1% yoy auf 27,8 Mio. EUR, was angesichts der in Q3/23 erstmalig konsolidierten Petroltecnica nun dem organischen Wachstum entsprechen sollte. Die abgeschwächte Wachstumsrate des dritten Quartals ist u.E. auf eine geringere Dynamik im Segment Wasserstoff & Erneuerbare Energien zurückzuführen, das in Q3 lediglich Erlöse von 1,7 Mio. EUR (H1: 10,8 Mio. EUR) beitrug. Aufgrund des besonders projektlastigen Geschäfts erachten wir quartalsweise Schwankungen jedoch als nicht gänzlich ungewöhnlich. Das Kerngeschäft in den Segmenten Umweltsanierung (Q3: 21,2 Mio. EUR; H1: 41,0 Mio. EUR) bzw. Industriebeschichtungen & Wartung (Q3: 4,9 Mio. EUR; H1: 10,2 Mio. EUR) bewegte sich im Rahmen der Erwartungen.



Q3 dürfte Break Even knapp erreicht haben: Ergebnisseitig erzielte Wolftank nach 9M ein EBITDA i.H.v. 7,0 Mio. EUR (Vj.: 3,2 Mio. EUR) und ein EBIT von 2,3 Mio. EUR (Vj.: -0,2 Mio. EUR). Daraus leitet sich für Q3 wiederum ein EBITDA-Beitrag von 2,3 Mio. EUR (EBITDA-Marge: 8,1%) bzw. ein EBIT-Beitrag von 1,2 Mio. EUR (EBIT-Marge: 4,5%) ab, womit sich das operative Margenniveau (EBIT) im dritten Quartal spürbar verbesserte (+300 BP yoy). Wenngleich Wolftank per 9M keine Finanzkennzahlen zu den unteren Ergebnisebenen veröffentlichte, gehen wir auf Basis der Halbjahres-GuV davon aus, dass nach Abzug von Finanzaufwendungen, Steuern und Minorities in Q3 knapp eine 'schwarze Null' als Periodenergebnis erreicht wurde (H1: -1,7 Mio. EUR).



Auftragsentwicklung liefert gemischtes Bild : Der Auftragsbestand lag mit >110 Mio. EUR per 30.09. zwar weiterhin auf einem hohen Level (+150% yoy) und dürfte eine Visibilität bis weit in 2025 hinein gewährleisten, ging gegenüber dem im Rahmen der H1-Berichterstattung kommunizierten Wert (rd. 150 Mio. EUR) jedoch markant zurück. Allerdings gab Wolftank jüngst eine Reihe neuer Wasserstoffaufträge im Gesamtwert von ca. 10 Mio. EUR bekannt. Hierzu gehören eine Wasserstofftankstelle in Villach für die österreichweit erste Wasserstoff-Busflotte im öffentlichen Regionalverkehr sowie die zehnjährige Wartung der 35 Busse (Gesamtauftragsvolumen: 5,3 Mio. EUR). Zudem wird Wolftank in Südtirol eine weitere Tankstelle für den Betrieb von 15 Wasserstoffbussen und weiteren Fahrzeugen für den ÖPNV-Betreiber SASA in Meran errichten (Gesamtauftragsvolumen: 3,0 Mio. EUR). Nicht zuletzt gab das Unternehmen mit dem Auftrag für eine containerbasierte Wasserstofftankstelle zur Betankung von Bau- und Bergbaumaschinen in einem österreichischen Steinbruch ein Pilotprojekt in einem gänzlich neuen und nach wie vor besonders emissionsbelasteten Sektor bekannt (Auftragsvolumen: 1,8 Mio. EUR).



Fazit: Nach 9M erscheinen die Jahresziele (Umsatz: 110-127 Mio. EUR; EBITDA: 9,4-12,5 Mio. EUR) weiterhin realistisch, wenngleich wir uns ergebnisseitig nun in der unteren Hälfte positionieren. Zur Erfüllung der Wachstumsprognosen für 2025 ff. gehen wir im Einklang mit dem Unternehmen angesichts der strukturellen Markttreiber von einer anziehenden Umsatzdynamik im Geschäftsfeld Wasserstoff aus. Wir bestätigen unser Anlagevotum mit einem leicht reduzierten Kursziel von 17,00 EUR.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31573.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wolftank-Adisa Holding Aktie Die Wolftank-Adisa Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 8,35 auf Lang & Schwarz (19. Dezember 2024, 12:28 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wolftank-Adisa Holding Aktie um +2,45 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,34 %. Die Marktkapitalisierung von Wolftank-Adisa Holding bezifferte sich zuletzt auf 42,72 Mio.. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,750Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 20,000Euro was eine Bandbreite von +101,18 %/+136,69 % bedeutet.



