Verträge mit Russland laufen aus - Europas Optionen liegen tief im Erdreich

Explorationsunternehmen suchen auf dem europäischen Festland in mehreren tausend Metern Tiefe nach Erdgas und könnten damit die Energieknappheit auf dem Kontinent mildern. Geologen sehen tief unter der Erde sogar Ähnlichkeiten mit Texas.

„Seismische Daten sind der Schlüssel“, sagt Chris Cornelius. Der CEO des kanadischen Explorationsunternehmens CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) ist auf dem Weg zum Hauptprojekt des Unternehmens nahe Kiskunhalas. Die Stadt im Süden Ungarns mit rund 26.000 Einwohnern liegt etwa eine Autostunde entfernt von Szeged, das für seine neobarocke Architektur und Gulasch bei Touristen berühmt ist.

Mit modernen seismischen Daten, so erläutert Cornelius, können CanCambrias Geologen genau jene Sande identifizieren, nach denen das Team im Pannonischen Becken sucht. Um Sand an sich geht es dem Explorer natürlich nicht: Das Unternehmen sucht in Ungarn nach Erdgas.

CanCambria Energy sucht in Ungarn nach Erdgas

Das Managementteam von CamCambria entschloss sich deshalb Ende 2023 für den Erwerb von Technologie für moderne 3D-Vermessungen. Die Investition scheint sich bereits bewährt zu haben, denn weitreichende Kenntnisse des Untergrunds sind für die Charakterisierung eines Erdgasvorkommens unerlässlich, damit Qualität und Verteilung der Lagerstätten vorhergesagt werden kann. Die Identifizierung sogenannter Sweet Spots in diesen tiefen, überdruckbelasteten Tight-Gas-Systemen ist laut der Experten „der Schlüssel zu hochproduktiven Bohrungen, die über die bisherigen Bohrergebnisse hinausgehen“.

CanCambria setzt 3D-Seismik Volumenmodelle ein. Diese ermöglichen in Verbindung mit der Technologie der seismischen Inversion eine statische Geomodellierung und die Auffindung von Geokörpern mit schichtförmigen Lagerstätten. Dadurch können Geologen die aussichtsreichsten Bohrziele bestimmen.

Fokus auf Erdgas in tieferen Schichten

Die Förderung von Öl und Gas in Ungarn ist nicht neu, fokussierte bislang jedoch vorwiegend flache Vorkommen. Tiefere und anspruchsvollere HTHP-Lagerstätten (High Pressure, High Temperature) in einer Tiefe von etwa 3.000 Metern – wie sie nun durch CanCambria Energy exploriert werden – waren bislang kaum von Interesse. Dabei mehren sich nun die Anzeichen für große Vorkommen auch in der Tiefe.

