bunq führt neue Features für Nutzer:innen und Unternehmen ein

https://www.bunq.com/de-de/ , die zweitgrößte Neobank in Europa, stellt mit dem

neuesten Update eine Vielzahl neuer Funktionen vor, die das Finanzmanagement für

Privatpersonen und Unternehmen noch einfacher und individueller gestalten. Mit

bunqs erstem Treueprogramm "bunq Points" sollen Nutzer:innen für ihre täglichen

Ausgaben belohnt werden. Das Update umfasst zudem Cashback-Programme für

Unternehmen, KI-Sprachübersetzung in Echtzeit und weitere Neuerungen bei der

KI-Plattform Finn.





bunq Points: Rabatte und Prämien für jeden ausgegebenen EuroMit bunq Points sammeln Nutzer:innen mit einem kostenpflichtigen Abonnement fürjeden ausgegebenen Euro einen Punkt - Elite-Mitglieder erhalten doppelte Punkte.Zusätzlich können Punkte durch Aktivitäten wie das Einladen von Freunden, dieEinrichtung von bunq als Hauptbank oder das Feiern von Geburtstagen und Jubiläengesammelt werden. Sobald Nutzer:innen genügend Punkte gesammelt haben, könnensie diese gegen eine Vielzahl exklusiver Prämien einlösen. Dazu gehören Rabatteauf Reisen und Unterhaltung bei ausgewählten Partnern wie Tiqets. Mit derErweiterung des Programms wird bunq Points weitere Partner hinzufügen und allenNutzer:innen einen Mehrwert bieten. Ebenso für Business-Nutzer:innen wird dasneue Treueprogramm eingeführt.Mit dem neusten Update gibt es ein weiteres Belohnungsprogramm für Unternehmen:Ab sofort erhalten bunq Business-Nutzer:innen bis zu 1 Prozent Cashback auf ihreKreditkartentransaktionen. Dank bunqs Partnerschaft mit Mastercard erhalten siesomit Rabatte auf Business-Software wie etwa Google Workspace, Reisen, Versandsowie auf freiberufliche Aufträge.Ali Niknam, Gründer und CEO von bunq: " Wir sorgen dafür, dass das Geld unsererNutzer:innen noch mehr für sie leistet. Mit bunq Points werden alltäglicheAusgaben zu einer Chance, Belohnungen zu erhalten. So geben wir unserenNutzer:innen einen zusätzlichen Vorteil - einfach dafür, dass sie das tun, wassie ohnehin gerne machen: bunq nutzen. "Erste Bank der Welt, die KI-Übersetzung von Sprache zu Sprache in EchtzeiteinsetztIn der bunq App können Nutzer:innen ab sofort bunq-Mitarbeitende mittels Anrufkontaktieren. Dabei können sie sich in ihrer Muttersprache unterhalten, wobeidie Antworten des bunq Support Guides in Echtzeit übersetzt werden. DieNutzer:innen können dabei wählen, ob sie eine KI-Übersetzung in Echtzeitbenötigen oder ob sie mit den Mitarbeitenden auf Englisch sprechen möchten. Finnsorgt außerdem dafür, dass die Nachrichten des Supports den freundlichen undzugänglichen Ton von bunq beibehalten. Die bunq App ist dank Finns Fähigkeitenzudem in 35 Sprachen verfügbar.Neben der Echtzeit-Übersetzung ist der KI-Assistent Finn nun auch in der Lage,Bilder automatisch zu erkennen. User können Quittungen und Dokumente direkt indie App hochladen. Finn verarbeitet die Informationen, füllt dieRechnungsdetails aus und richtet Zahlungen in Sekundenschnelle ein.Geschäftliche Nutzer:innen können die Funktion ebenfalls nutzen und Quittungendirekt aus der Telefongalerie hochladen.Weitere Informationen zum Update finden Sie hier:https://www.bunq.com/de-de/update-27Über bunqbunq wurde 2012 vom Serienunternehmer Ali Niknam gegründet und hat dieeuropäische Bankenbranche nachhaltig verändert. Indem bunq seine Nutzer in denMittelpunkt des Geschäfts stellt und ein Produkt entwickelt, das auf derenWünschen und Bedürfnissen basiert, entwickelte sich die Digitalbank rasch zurzweitgrößten Neobank in der EU. bunq bedient digitale Nomaden im gesamtenEuropäischen Wirtschaftsraum und erleichtert ortsunabhängigen Menschen undUnternehmen den Umgang mit Geld: beim Bezahlen, Sparen, Budgetieren undInvestieren.bunq leistete Pionierarbeit bei vielen Dingen, die als unmöglich galten, und wardie erste Bank seit über 35 Jahren, die eine europäische Banklizenz erhielt. Inder größten Series-A-Runde, die je von einem europäischen Fintech durchgeführtwurde, sammelte bunq 193 Millionen Euro ein. Ende 2022 war bunq die ersteEU-Neobank, die strukturelle Rentabilität erzielte. Im Rahmen seiner Mission,die erste globale Neobank für digitale Nomaden aufzubauen, beantragte dasUnternehmen im April 2023 eine Bankenlizenz für den US-Markt.http://www.bunq.de/