Was die Wall Street im Jahr 2025 von europäischen Aktien erwartet

"Es bedarf mehrerer Katalysatoren, um europäische Aktien nachhaltig zu stärken – etwa einer Lösung des Ukraine-Konflikts oder klareren politischen Impulsen", erklärte Bell. Eine leichte Unterstützung sieht sie in der Desinflation in Europa.

Goldman Sachs zeigt sich verhalten. Strategin Sharon Bell prognostiziert ein Kursziel von 530 Punkten für den Stoxx 600 innerhalb der nächsten zwölf Monate, was einer Rendite von lediglich drei Prozent entspricht. Die Bank erwartet für 2025 und 2026 ein Gewinnwachstum von drei beziehungsweise vier Prozent.

Barclays

Barclays erwartet ein moderates Aufwärtspotenzial. Stratege Emmanuel Cau setzt das Kursziel für den Stoxx 600 auf 545 Punkte bis Ende 2025, was sechs Prozent über dem aktuellen Niveau liegt. Cau empfiehlt, verstärkt in Luxusgüterunternehmen zu investieren, die seit Jahresbeginn schwächer abgeschnitten haben. Auch Versicherungsunternehmen sieht er vor Banken im Vorteil, da diese weniger anfällig für Handelsrisiken seien.

Deutsche Bank

Die Deutsche Bank zeichnet ein optimistisches Bild. Maximilian Uleer sieht den Stoxx 600 um sechs Prozent steigen und erwartet eine Erholung in zinssensitiven Sektoren wie Immobilien und Basiskonsumgütern.

JPMorgan

Mislav Matejka von JPMorgan bleibt skeptisch gegenüber europäischen Aktien. Trotz der relativen Schwäche europäischer Märkte gegenüber dem S&P 500, der dieses Jahr um über 20 Prozent zulegte, erwartet er erst im zweiten Quartal 2025 eine stärkere Rotation. "Die Konsensprognose von zehn Prozent Gewinnwachstum für europäische Unternehmen ist zu optimistisch", so Matejka.

Bank of America

Sebastian Raedler von der Bank of America sieht kurzfristig Abwärtsrisiken. Bis Mitte 2025 könnte der Stoxx 600 auf 470 Punkte fallen, bevor eine Erholung auf 500 Punkte zum Jahresende einsetzt. Die Bank hebt jedoch positive Faktoren wie verbesserte Kreditbedingungen in Europa und mögliche höhere Staatsausgaben hervor.

UBS

Die UBS zeigt sich vergleichsweise optimistisch. Andrew Garthwaite hebt das Kursziel für den MSCI All Country World Index auf 910 Punkte an, was einem Zuwachs von fünf Prozent entspricht. Er warnt jedoch vor möglichen Blasenbildungen.

Fazit

Während einige Investmentbanken moderates Wachstum erwarten, mahnen andere zur Vorsicht. Faktoren wie geopolitische Spannungen, geldpolitische Entscheidungen und strukturelle Probleme bleiben zentrale Einflussgrößen für die Performance europäischer Aktien im Jahr 2025.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





