Engel & Völkers reagiert auf Nachfragehoch mit Kooperation mit exklusivem Projektentwickler (FOTO)

Hamburg/Dubai (ots) -



- Transaktionen bei Wohn- und Gewerbeimmobilien steigen weiter

- Neubauprojekt als Antwort auf weiter steigende Nachfrage nach erstklassigen

Wohnimmobilien verschiedener Preiskategorien



Der Immobilienmarkt in Dubai zieht weiter weltweites Interesse auf sich. "Der

Markt beweist seine andauernde Widerstandsfähigkeit und Attraktivität für ein

globales Publikum. Sowohl der Wohn- als auch der Gewerbeimmobiliensektor

verzeichnen ein deutliches Wachstum", erklärt Daniel Hadi, CEO von Engel &

Völkers Middle East. Allein im dritten Quartal 2024 wurden im Emirat Wohn- und

Gewerbeimmobilien von einem Gesamtwert von 138,8 Mrd. AED (rund 35 Milliarden

Euro) vermittelt. Die Wohnimmobilientransaktionen stiegen im Vergleich zum

Vorjahresquartal um 40,8 Prozent und erreichten 115,6 Mrd. AED (rund 29

Milliarden Euro), während der Gewerbemarkt mit 23,2 Mrd. AED (rund 5,8

Milliarden Euro) einen Anstieg des Transaktionswertes um 28 Prozent im Vergleich

zum Vorjahreszeitraum verzeichnete. Um der steigenden Nachfrage nachzukommen,

ist Engel & Völkers eine exklusive Kooperation mit P.O.B1 Properties, der neu

gegründeten Immobilienentwicklungsabteilung der Saif Al Ghurair Real Estate

Group (SAGRE), eingegangen.





Marktwachstum hält weiter an - besonders Segment für Neubauprojekte boomtEine der wichtigsten Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt in 2024 war derstarke Anstieg der Verkäufe von Neubauprojekten. Über 65 Prozent derTransaktionen entfielen im vergangenen Quartal auf Projektentwicklungen, was aufdie hohe Bau- sowie Investorentätigkeit in Dubai zurückzuführen ist. "Mehr als30.000 Neubau-Einheiten wurden verkauft - ein Wachstum von über 60 Prozentgegenüber dem Vorjahreszeitraum", weiß Daniel Hadi. "Dieser Trend geht einhermit der Entwicklung neuer Wohngebiete am Rande von Dubai. Da das Angebot in denetablierten Gegenden begrenzt ist, erleben wir ein schnelles Wachstum neuerCommunities, die früher als zu weit außerhalb der Stadt angesehen wurden."Trotz Dubais Ruf als Standort für luxuriöse Immobilien entfiel der Großteil desWachstums im dritten Quartal auf Immobilien im mittleren Preissegment zwischen 1und 3 Millionen AED (ca. 260.000 bis 780.000 Euro). Über 80 Prozent der Verkäufemachten hierbei Apartments aus. Etwa 60 Prozent aller Transaktionen wurden zuPreisen von 2 Millionen AED (ca. 520.000 Euro) oder darunter abgeschlossen. "DasWachstum im mittleren Preissegment unterstreicht Dubais breite Attraktivitätsowohl für internationale Investoren als auch für Privatkäufer."Luxusimmobiliensektor auf Rekordkurs