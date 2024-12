Wie Frequentis die Schienennetze digitalisiert

Für Frequentis ist der im September 2024 von der Schweizer Bundesbahn (SBB) erteilte Auftrag ein wichtiger Meilenstein im Geschäft mit digitalisierten Kommunikationssystemen für Eisenbahnen. Das Wiener Unternehmen implementiert und wartet eine neue Systemplattform mit dem Namen IMS Service BTA. Diese ist so konzipiert, dass sie bis weit ins nächste Jahrzehnt im Übergang zur einsatzkritischen Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung (MCX) auf 5G-Mobilfunkstandard eingesetzt werden kann. Implementiert wird IMS Service BTA als rein softwarebasiertes System. Die dabei angewandte Technologie ersetzt die bisherigen Dispatcher-Systeme in den Leitzentralen, indem sie die Kommunikation zwischen den Leitstellen, den Zügen, dem Bahnpersonal und den Notfallteams miteinander vernetzt.

MissionX – eine Schlüsseltechnologie von Frequentis

Im Rahmen von „MissionX“, seiner Ende-zu-Ende-Systemlösung für einsatzkritische Breitbandkommunikation, hat Frequentis ein Konzept entwickelt, mit dem alle Funk-Netzwerke unabhängig von ihren technologischen Standards verknüpft werden können. Der Ansatz der „Bearer Independent Communication“ wird konsequent weitergeführt. Die Anwendungen für Endbenutzer sind dabei von den Übertragungssystemen entkoppelt. Für die Bedienung benötigt das Personal keine zusätzlichen Spezialendgeräte. Die Daten sind auf den Bildschirmen der Kontrollzentren genauso abrufbar wie auch auf Tablets und Smartphones.

Mit seiner neuen Produktgeneration auf Basis der digitalen Plattform FTS 3020 adressiert Frequentis einen Markt, der in den nächsten Jahrzehnten kontinuierlich wachsen wird, ebenso wie der Bedarf an Bandbreite. So erfordern die Technologien des automatisierten Fahrens (Automatic Train Operation) und das Europäische Zugsicherungssystem ETCS schnell getaktete Steuerinformationen. Zugleich müssen die von Sensoren und Kameras gesammelten Daten zeitnah verarbeitet werden. Darüber hinaus dienen die Systeme zur Vorbeugung und zum Management von Störungen mit geringen Latenzzeiten. Neben dem exponentiellen Wachstum der Datenmengen im Bahnverkehr werden auch personelle Engpässe bei den Eisenbahnen die Digitalisierung der Kommunikation beschleunigen.

