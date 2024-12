McCain gewinnt Rechtsstreit um die Grinse-Krokette

aurel123 schrieb 16.11.24, 20:35

An 57,99 Euro waren wir heute schon dran. Der nächste div-ex ist am 29.11.24 und der Abwärtstrend intakt. Fundamental magst du recht haben. Ich bleibe zunächst an der Seitenlinie und tippe auf den Boden bei 54-55 Euro…da steht meinerseits Töpfchen..