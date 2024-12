Börse Stuttgart-News Bonds weekly Bundes-/Staatsanleihen Bevor sich die Marktteilnehmer in den Weihnachtsurlaub verabschieden, standen die letzten Notenbanksitzungen des Jahres an. Die EZB legte bereits in der Vorwoche vor und senkte ihre Zinsen erwartungsgemäß um 0,25 %. EZB-Chefin …