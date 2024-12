Gebrauchtimmobilien in NRW und Niedersachsen / Eigenheime preisstabil, Wohnungen teurer (FOTO)

Münster/Hannover (ots) - Ein gebrauchtes Eigenheim kostete in NRW 2024

durchschnittlich 309.000 Euro, ein Prozent mehr als im Vorjahr. Bei den

Wohnungen aus zweiter Hand fällt der Preisanstieg mit knapp sechs Prozent

deutlicher aus, 176.600 Euro waren dafür im Schnitt fällig. Basis sind die

Notarvertragspreise der von der LBS Immobilien NordWest vermarkteten Objekte. In

Niedersachsen liegen die entsprechenden Werte für gebrauchte Eigenheime bei

252.000 Euro (+ 1 %) und 159.400 Euro für Wohnungen aus zweiter Hand (+ 4 %).



LBSi-Geschäftsführer Roland Hustert sieht in dieser Entwicklung eine

Normalisierung des Gebrauchtmarktes: "Die Preisübertreibungen der Nullzinsjahre

sind weitgehend korrigiert. Weil der Neubau deutlich hinter den Erwartungen

zurückbleibt, bleibt Kaufinteressenten bei Gebrauchten dennoch weniger Spielraum

für Verhandlungen."







nicht mehr "von allein" verkaufen. Während die Zahl der Transaktionen im

laufenden Jahr insgesamt unverändert blieb, gingen bei der LBSi 12,5 Prozent

mehr Aufträge ein. Die Vermittlungsdauer stieg von drei auf sechs Monate.



Die LBSi NordWest ist die Immobilien-Tochter der Landesbausparkasse NordWest und

Teil der öffentlich-rechtlichen Sparkassen-Finanzgruppe. Sie vermittelt im

Geschäftsgebiet Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Berlin und Bremen jährlich

über 13.500 Immobilien im Wert von 3 Mrd.



Pressekontakt:



Dr. Christian Schröder

Unternehmenskommunikation

_________________________________________________________________

LBS Immobilien NordWest

Himmelreichallee 40 · 48149 Münster

Telefon: 0251 412 5125 oder 0171 76 110 93

christian.schroeder@lbs-nw. de · http://www.lbsi-nordwest.de



