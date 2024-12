XORTX stärkt sein Führungsteam

CALGARY, AB – 19. Dezember 2024 / IRW-Press / XORTX Therapeutics Inc. („XORTX“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: XRTX | TSXV: XRTX | Frankfurt: ANU), ein Pharma-Unternehmen, das mit spätklinischen Studien befasst ist und sich auf die Entwicklung innovativer Therapien zur Behandlung fortschreitender Nierenerkrankungen spezialisiert hat, begrüßt Dr. Michael Bumby, einen Veteranen der Biotech-/Pharma-Industrie, als seinen neuen Chief Financial Officer, der an die Stelle des derzeitigen Chief Financial Officer James Fairbairn tritt.

Dr. Bumby, DVM, MBA, ist derzeit ein Direktor und der Vorsitzende des Audit Committee von MediPharm Labs, und zwar infolge von dessen erfolgreicher Übernahme von VIVO Cannabis Inc., wo Dr. Bumby sechs Jahre lang als CFO fungierte. Dr. Bumby bringt über 20 Jahre Finanz- und Führungserfahrung in der Biotech-/Pharma-Industrie mit. Er war 14 Jahre lang bei Eli Lilly tätig, unter anderem in Rollen in den Bereichen Corporate Finance und Investment-Banking in der globalen Firmenzentrale von Lilly in Indianapolis, wo er die internationale Geschäftsentwicklung für Projekte im Früh- und Spätstadium leitete sowie als regionaler CFO in Europa arbeitete. Er verließ Lilly, um nach Kanada zurückzukehren, und nahm eine Tätigkeit als CFO von börsennotierten Unternehmen auf, anfänglich bei Antibe Therapeutics, der er 2023 zum Börsengang verhalf, und später als CFO von Merus Labs, einem internationalen Spezialpharmaunternehmen, wo er 2017 als Co-Leiter die Übernahme von Norgine B.V. durch Merus Labs für 340 Millionen $ abwickelte. Dr. Bumby hat Erfahrung mit Unternehmen, die an der TSX, der TSX-V und am NASDAQ notiert sind, und war in Human-Resources-, Rechts- und operativen Funktionen sowie als Corporate Secretary für eine Reihe von börsennotierten Unternehmen tätig.

Dr. Bumby verfügt über einen Doktortitel in Veterinärmedizin von der University of Guelph, den Lean Six Sigma Blackbelt und einen MBA von der University of Toronto.

Anthony Giovinazzo, Chairman von XORTX, erklärte dazu wie folgt: „Wir sind hocherfreut, Michael als CFO bei XORTX begrüßen zu können. Sein Hintergrund sowohl in der Wissenschaft als auch den Finanzen und seine umfangreiche Erfahrung in den Bereichen Geschäfts- und Arzneimittelentwicklung werden XORTX beim Erreichen seiner kurz- und langfristigen Ziele unterstützen.“

Seite 2 ► Seite 1 von 3