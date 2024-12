ZenaDrone von ZenaTech zieht in neue Produktionsstätte in Arizona für US-Verteidigungsministerium um, die auf Drohnenschwärme unter Anwendung von Quantencomputing spezialisiert ist

(Toronto, Ontario, 19. Dezember 2024) / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnenlösungen auf der Basis von KI (künstliche Intelligenz), Quantencomputing sowie Drone-as-a-Service- und Software-as-a-Service- (SaaS) Lösungen für Unternehmen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass sein Tochterunternehmen ZenaDrone in seine Produktionsstätte in Phoenix (Arizona) gezogen ist, um Drohnen für das US-Verteidigungsministerium und die NATO zu produzieren, was Teil des Bestrebens ist, Drohnen „Made in America“ herzustellen. Die neue Einrichtung wird die Teams für die Herstellung und Montage von Drohnen, Forschung und Entwicklung, Vertrieb, Piloten und Trainings beherbergen und verfügt über ein Luftfahrt-Testgelände für Vorführungen.