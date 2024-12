ZBD ERHÄLT ALS ERSTES UNTERNEHMEN DIE EU-MICAR-LIZENZGENEHMIGUNG

Amsterdam (ots/PRNewswire) - - Die Zulassung positioniert das

FinTech-Unternehmen als führendes Unternehmen im Bereich der Krypto-Innovation

und Compliance in der EU und ermöglicht es ihm, seine transformative

digital-native Zahlungsplattform zu erweitern und neue Märkte zu erschließen.



Bildmaterial HIER verfügbar (https://zebedee.prezly.com/media/album/35656)





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Stellantis Aktie Beiträge: 484 Beiträge:

AMSTERDAM, 19. Dezember 2024 /PRNewswire/ - ZBD (https://zbd.gg/) , dasinnovative Zahlungsunternehmen an der Spitze der digitalen Wirtschaft, gab heutebekannt, dass es als erstes Unternehmen die Genehmigung für die neue EU-Lizenzfür Krypto-Asset-Dienstleister gemäß MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation)erhalten hat. Dieser Meilenstein ist sowohl für die Regulierung vonKrypto-Vermögenswerten in der EU als auch für ZBDs Weg, eine digital-nativeZahlungsplattform auf der Grundlage des Bitcoin Lightning Network aufzubauen,ein wichtiger Meilenstein.Die niederländische Aufsichtsbehörde für die Finanzmärkte (AFM) hat denLizenzantrag der ZBD im Rahmen der MiCAR genehmigt und wird die Lizenz erteilen,wenn die MiCAR am 30. Dezember 2024 in Kraft tritt. MiCAR ist ein neuerRechtsrahmen, den alle Krypto-Asset-Dienstleister in der EU einhalten müssen.Durch den Erwerb einer Lizenz im Rahmen von MiCAR kann ZBD seine Kapazitätenerweitern und eine Vielzahl von Dienstleistungen anbieten, darunter dieVerwahrung, Verwaltung und Übertragung von Krypto-Assets sowie - einentscheidender Punkt - den Umtausch von Fiat- in Kryptowährungen und umgekehrt.Sie ist auch ein Beweis für die strikte Einhaltung der höchsten Standards fürdie Einhaltung von Vorschriften und den Verbraucherschutz für die Nutzer von ZBDin der EU.Während viele Unternehmen, darunter auch die größten Börsen der Welt,Schwierigkeiten haben, die strengen Anforderungen von MiCAR zu erfüllen, hatsich ZBD durch seinen umfassenden und proaktiven Ansatz bei der Einhaltung vonVorschriften eine Führungsposition im Bereich der Krypto-Asset-Innovationerarbeitet und kann Kunden in der gesamten EU besser bedienen. MiCAR stelltdaher eine einzigartige Gelegenheit für ZBD dar, da das Unternehmen nach seinerstarken Präsenz in den USA nun auch auf dem EU-Markt Fuß fasst."Dass wir als erstes Unternehmen die MiCAR-Lizenz erhalten haben, ist für unsein großer Schritt nach vorn," sagte Marca Wosoba(https://nl.linkedin.com/in/marcawosoba) , COO von ZBD. "Wir haben eine Kulturaufgebaut, in der die Einhaltung von Vorschriften im Vordergrund steht, und wirsehen sie als Wegbereiter für neue Funktionen, nicht als Hindernis. MiCAR hatuns die Möglichkeit gegeben, eine Lizenz für die gesamte EU zu erhalten und