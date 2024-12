Condor informiert über die aktuellen Entwicklungen in Usbekistan

Calgary, Kanada, - 19. Dezember 2024: Condor Energies Inc. („Condor“ oder das „Unternehmen“, TSX: CDR, WKN: A3DPZ1), ein in Kanada ansässiges Energiewendeunternehmen, freut sich, ein Betriebsupdate für sein Projekt zur Produktionssteigerung von acht Gasfeldern in Usbekistan zu veröffentlichen.

Condor Energies macht weiterhin große Fortschritte in Usbekistan und erreichte im Dezember 2024 eine durchschnittliche Produktion von 11.354 boe/d, obwohl die Produktion aufgrund von Wartungsarbeiten an der nachgelagerten Infrastruktur in nicht vom Unternehmen betriebenen Anlagen einen Tag lang eingeschränkt war. Dies entspricht einer Steigerung von 13 % gegenüber der durchschnittlichen Produktion von 10.010 boe/d im dritten Quartal 2024. Das Unternehmen betreibt derzeit zwei Workover-Rigs und eine Wireline-Einheit und wird Anfang 2025 ein drittes Workover-Rig und eine zweite Wireline-Einheit mit fortschrittlichen Evaluierungswerkzeugen von einem in Nordamerika ansässigen Dienstleistungsunternehmen importieren. Das Unternehmen hat vor kurzem Bestellungen für Artikel mit langer Vorlaufzeit wie Rohre aufgegeben und mit der Inspektion potenzieller Bohranlagen für die vertikale und horizontale Bohrkampagne mit mehreren Bohrlöchern begonnen, die im zweiten Quartal 2025 beginnen soll. Der zweite Flowline-Wasserabscheider des Unternehmens ist auf dem Weg nach Usbekistan, wo die Installation voraussichtlich noch in diesem Monat beginnen wird. Drei weitere Abscheidereinheiten sind für die Installation im ersten Quartal 2025 bestellt worden.

Eine der Workover-Bohranlagen setzt die Perforation bisher nicht ausgeschöpfter und umgangener Nutzzonen in dicken Karbonatplattformen aus dem Jura fort, während die zweite Bohranlage nun auf flachere, aus der Kreidezeit stammende, gestapelte Rinnensande abzielt, die bisher auf den Feldern von Condor nicht erschlossen wurden. Ein sechs Meter langes Intervall aus der Kreidezeit wurde perforiert, und an der Oberfläche wurden Gasanzeichen beobachtet. Sobald der Fertigstellungsstrang gelaufen und der Produktionsbaum installiert ist, wird die Bohranlage vom Standort entfernt und das Bohrloch getestet. Die zweite Bohranlage wird zu einer nahegelegenen Kreidebohrung verlegt, um einen anderen Kanalsand anzupeilen.

