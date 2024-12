SCHOTT behauptet sich in anspruchsvollem Marktumfeld (FOTO)

Mainz (ots) -



- SCHOTT setzte im vergangenen Geschäftsjahr 2,8 Mrd. Euro um und verzeichnete

damit einen leichten Umsatzrückgang (- 1%). Währungsbereinigt konnte der

Umsatz um 3 % gesteigert werden. Die Geschäfte in der Pharma-, Optik- und

Halbleiterindustrie trugen maßgeblich zum Ergebnis bei.

- Die Eigenkapitalquote stieg auf 66 % und bildet damit eine starke Grundlage

für künftige Investitionen und Wachstum.

- SCHOTT baute seine globale Präsenz mit bedeutenden Investitionen an wichtigen

Standorten aus, dazu zählen Deutschland, Malaysia und Ungarn.



SCHOTT erzielte im Geschäftsjahr 2023/2024 ein solides Ergebnis. Derinternationale Technologiekonzern meisterte dabei große Herausforderungen wieein schwaches Marktumfeld im Haushaltsgerätebereich, hohe Energie- undFaktorkosten sowie zunehmenden internationalen Wettbewerb. SCHOTT konnte denweltweiten Umsatz von 2,8 Mrd. Euro nahezu halten und erzielte ein Ergebnis vorZinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 400 Mio. Euro. "Über das vergangene Jahrkonnten wir trotz eines herausfordernden Marktumfeldes ein solides finanziellesErgebnis erzielen und unser Eigenkapital weiter stärken. Der Free Cashflowkonnte mit 148 Mio. Euro ebenfalls deutlich gesteigert werden. Mit Blick auf dieZukunft wollen wir diese finanzielle Stabilität nutzen, um Innovation undWachstum in unseren Kernmärkten weiter voranzutreiben", sagt Dr. FrankHeinricht, Vorstandsvorsitzender von SCHOTT.SCHOTT verzeichnete im Geschäftsjahr 2023/2024 eine leicht rückläufigeUmsatzentwicklung (-1 %), baute die finanzielle Stabilität durch eine Steigerungdes Eigenkapitals von 63 auf 66 % aber aus. Das Unternehmen nutzt diesefinanzielle Stärke, um künftige Investitionen in das strategische Wachstum undin ambitionierte Nachhaltigkeitsinitiativen zu finanzieren.Internationale ExpansionDas in Deutschland verwurzelte Unternehmen setzte seine internationale Expansionmit Investitionen in Höhe von rund 450 Mio. Euro in Europa, Asien und Amerikafort, um industriespezifischen globalen Lieferketten gerecht zu werden. Imvergangenen Jahr weihte SCHOTT ein neues Logistikzentrum im oberpfälzischenMitterteich ein und feierte die Eröffnung der neuen Produktionsstätte füroptische Präzisionskomponenten in Kulim, Malaysia, die unter anderemHigh-End-Optiken für den Bereich Augmented Reality (AR) (https://www.schott.com/