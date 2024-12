SCHOTT stärkt Präsenz in der Halbleiterherstellung mit Übernahme der QSIL GmbH Quarzschmelze Ilmenau (FOTO)

Mainz / Ilmenau (ots) -



- Strategischer Schritt trägt der wachsenden Nachfrage nach Hightech-Materialien

und -Komponenten für die Halbleiterfertigung Rechnung

- Aufschwung durch KI-Anwendungen, die immer leistungsstärkere und effizientere

Mikrochips erfordern

- Quarzglas-Komponenten der QSIL GmbH Quarzschmelze Ilmenau ergänzen das

hochinnovative Produktportfolio von SCHOTT



SCHOTT verstärkt seine Präsenz in der Halbleiterherstellung und hat eineVereinbarung zur Übernahme der QSIL GmbH Quarzschmelze Ilmenau unterzeichnet.Durch diesen strategischen Schritt erweitert das Unternehmen sein Portfolio umHochleistungsquarzglas, ein wichtiges Material bei der Fertigung von Mikrochips.Die QSIL GmbH Quarzschmelze Ilmenau verfügt über eine hochmoderneProduktionsstätte im thüringischen Ilmenau, einzigartige Technologie-Kompetenzsowie eine engagierte Belegschaft von etwa 275 Mitarbeitenden, die den Erfolgdes Unternehmens entscheidend vorangetrieben haben. Die Einbindung in dasglobale Netzwerk von SCHOTT schafft für beide Unternehmen neue Wachstumschancenin der Halbleiterfertigung.Mit dem exponentiellen Wachstum von Künstlicher Intelligenz und anderendatengesteuerten Technologien ist die weltweite Nachfrage nach Microchips undanderen Halbleiter-Produkten sprunghaft angestiegen - genau dieser Entwicklungträgt die Übernahme Rechnung. Quarzglas ist ein wichtiges Material imProduktionsprozess, da es Halbleiter-Herstellern höhere Ausbeuten undleistungsfähigere Produkte ermöglicht.Seit über einem Jahrzehnt beliefert SCHOTT die Halbleiterindustrie mitSpezialmaterialien für Lithografie-Maschinen, Substraten für Microchips dernächsten Generation und anderen Komponenten. "Wir freuen uns, die Stärken derQSIL GmbH Quarzschmelze Ilmenau mit unserer Expertise zu vereinen, um in dieserwachsenden Branche gemeinsam neue Wege zu gehen. Mit der Akquisition erweiternwir unser Angebot und können unseren Kunden noch mehr Lösungen für dieHalbleiterfertigung bieten", sagt Marcus Knöbel, Finanzvorstand von SCHOTT."Mit seinen starken Werten und einer langjährigen Erfolgsgeschichte alsStiftungsunternehmen ist SCHOTT für uns der ideale neue Eigentümer. BeideUnternehmen teilen die Leidenschaft für Innovation und Hightech-Materialien fürSchlüsselindustrien, was sie zu idealen Partnern macht. Mit diesem Schrittmöchten wir sowohl das Wachstum der QSIL GmbH Quarzschmelze Ilmenau mit einem