Großes Potenzial im Norden Chiles

Im Norden Chiles könnte ein großer Gold-Distrikt entstehen. Denn Tesoro Gold entwickelt dort das aussichtsreiche El Zorro-Projekt. Es liegt bereits eine Ressource vor und auch eine Scoping-Studie zeigt das wirtschaftliche Potenzial des Vorkommens. Das hat auch der Bergbauriese Gold Fields erkannt, der massiv in das Unternehmen investiert hat. An der Börse ist Tesoro aber noch weitgehend unbekannt. Das bietet Chancen für Anleger!

Chile ist bekannt für seinen reichhaltigen Kupfervorkommen. Allerdings steigt die Bedeutung von Gold für das Land. Eines der aussichtsreichsten Goldprojekte hat sich Tesoro Gold (0,022AUD; AU0000077208; ASX: TSO) gesichert. Das Unternehmen entwickelt das El Zorro-Projekt im Norden des Landes. Es erstreckt sich über eine Fläche von 570 km2 und könnte sich in der Zukunft als ein ganzer Gold-Distrikt erweisen.

So weit ist Tesoro Gold noch nicht, aber das Unternehmen hat schon eine Menge vorzuweisen. So besitzen die Australier bereits eine Ressource mit 1,3 Mio. Unzen Gold. Dabei beginnt die Mineralisierung direkt an der Oberfläche und ist bislang bis in eine Tiefe von 550 Metern nachgewiesen. El Zorro lieferte bei der Exploration beeindruckende Ergebnisse. So erbohrte man 28 Löcher mit Abschnitten von über 100 Gramm Gold. Erst im Oktober meldete man wieder einen großen Treffer: So kam Bohrloch ZDDH0349 auf 46,15 Meter mit 11,86 g/t Gold. Ein Abschnitt dieser Bohrung lieferte sogar einen halben Meter mit 924 g/t Gold.

Neben der Ressource hat Tesoro Gold auch schon eine Scoping Studie veröffentlicht, um das Potenzial des Projekts zu zeigen. Demnach könnten bereits mit der existierenden Ressource in einer Phase 1 Produktion im Tagebau 651.000 Unzen Gold über 8 Jahre abgebaut werden. Dabei überzeugt das Projekt mit niedrigen Kosten. Die AISC sollen bei lediglich 1.068 US-Dollar je Unze liegen. Dies lässt viel Raum für Gewinne. Zudem wurde bei der Scoping Studie ein Best Case-Szenario mit einem Goldpreis von 1.950 US-Dollar je Unze unterstellt. Auf diesem Preisniveau kommt der Nettoinventarwert des Projekts auf 302 Mio. US-Dollar vor Steuern. Das entspricht etwa dem Siebenfachen des aktuellen Börsenwerts. Noch dazu ist Gold heute rund 750 US-Dollar teurer. Dementsprechend verbessern sich diese Kennzahlen und erhöhen sich die Cashflows.