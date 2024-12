Luka Doncic gründet die Luka Doncic-Stiftung, die sich für die Verbesserung des Jugendsports einsetzt

Dallas (ots/PRNewswire) - Stiftung veröffentlicht umfassenden Bericht "Inside

Youth Basketball" und "Total Hoops Approach" zur Wiederbelebung des Basketballs

und des Jugendsports auf der ganzen Welt



Der von Doncic geleitete Jugendsport-Führungsrat soll Führungskräfte

zusammenbringen, um die Jugendsportlandschaft zu verändern





Seite 2 ► Seite 1 von 5

Dallas Mavericks-Guard, Kapitän der slowenischen Herren-Nationalmannschaft undPhilanthrop Luka Doncic wird am Weltbasketballtag, Samstag, 21. Dezember,offiziell die Luka Doncic Foundation (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4327426-1&h=3714789807&u=https%3A%2F%2Flukadoncicfoundation.org%2F&a=Luka+Don%C4%8Di%C4%87+Foundation) ins Leben rufen. Die Stiftung wird sich darauf konzentrieren,dafür zu sorgen, dass der Jugendsport das Leben von Kindern auf der ganzen Weltbereichert und ihnen Freude bereitet.Als jemand, der aus erster Hand erfahren hat, welche tiefgreifenden Auswirkungender Jugendsport auf die Kindheit haben kann, setzt sich Doncic leidenschaftlichdafür ein, dass künftige Generationen die gleichen Möglichkeiten haben, dieFreude und die transformative Kraft des Sports zu erleben.Im Vorfeld gab die Stiftung eine umfassende Studie über den Jugendbasketball inden Vereinigten Staaten und Europa (insbesondere in der Balkanregion) in Auftrag- zwei Orte, die einige der besten Basketballspieler der Welt hervorgebrachthaben. Während die Studie die einzigartigen Stärken der Basketball-Systeme inbeiden Regionen aufzeigte, stellte sie auch fest, dass Freude, Kreativität undEntdeckungsgeist aus dem Spiel gedrängt werden. Junge Sportler verlassen denSport mit einer alarmierenden Rate: 70 Prozent hören bis zum Alter von 13 Jahrenauf, so die American Academy of Pediatrics (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4327426-1&h=347684281&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4327426-1%26h%3D1635729782%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.aap.org%252Fen%252Fnews-room%252Faap-voices%252Fcalling-timeout-an-extended-one%252F%26a%3Daccording%2Bto%2Bthe%2BAmerican%2BAcademy%2Bof%2BPediatrics&a=so+die+American+Academy+of+Pediatrics) . Als Reaktion auf diese Krise führt die Luka Doncic Foundation den"Total Hoops Approach" ein - einen Fahrplan mit mutigen Lösungen zurUmgestaltung des Jugendbasketballs, um sicherzustellen, dass er zugänglich ist,Spaß macht und sich auf die positive Entwicklung von Kindern konzentriert."Basketball ist vom ersten Tag an die Freude meines Lebens gewesen. Ich fühleheute noch dieselben Dinge wie damals, als ich jung war. Wenn ich auf dem Platzstehe und Spaß habe, fühlt es sich an, als würde der Ball zu mir zurücklächeln",sagte Doncic . "Ich möchte, dass junge Menschen auf der ganzen Welt die gleichen